В Казахстане могут ввести акциз на электронные сигареты В Астане на встрече с министром по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимуром Жаксылыковым эксперты обсудили вопросы налогообложения на разный виды табачных изделий.
По словам главного санитарного врача РК Жандарбека Бекшина, в мире стремительно растет употребление таких вредных табачных изделий, как нагревательный табак и электронные сигареты.
«Курительный табак у нас обложен акцизом, а электронные сигареты в виде чистого никотина на нулевой ставке, это вообще непонятно. В то время, когда мы боремся с сердечно-сосудистыми заболеваниями, мы видим, как падает сейчас употребление курительного табака. Сейчас мы будем ставить вопрос о введении акциза и на эти вредные табачные продукты (нагревательный табак и электронные сигареты)», - цитирует МИА «Казинформ» Жандарбека Бекшина.
По его словам, электронные сигареты не являются безвредными, как считают многие.
«Я точно знаю, что табак, который употребляется способом нагревания, и электронные сигареты - это жидкость - это иллюзия безвредности, там чистый никотин. В России уже поняли это, и там есть акциз на них, у нас - пока нет», - отметил он.
Жандарбек Бекшин предложил ввести акциз и на другие виды табачных изделий.
«Потом мы бюджет тратим на лечение больных. Все, кто подвергается шунтированию - наверное, все знают, что это такое - это будущие инвалиды. Они проходят реабилитацию, после чего получают инвалидность. Параллельно, хочу сказать о снюсах - это аналог нашего насвая, более европейский вариант. Эти три продукта надо обсудить - они на нулевой ставке», - отметил главный санврач Казахстана.
В мероприятии также принимали участие представители Комитета государственных доходов.
«С 2020 года у нас уже начинаются ставки, хотя в электронных сигаретах на самом деле нет табака. Там находится жидкость, это химический состав, он тоже будет облагаться», - сказал руководитель управления администрирования акцизов КГД Дамир Нургалиев.
Представители бизнеса также подтвердили данный факт, сказав, что с 2020 года цена на нагреваемый табак достигнет 7 345 тенге за кг и 5 тенге за миллилитр жидкости для электронных сигарет.
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