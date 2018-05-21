Голова 4-летней малышки застряла между решетками балкона в Караганде

Видео Частной службы спасения города Караганды

В Караганде четырехлетняя девочка застряла головой между решетками балкона, передает корреспондент Tengrinews.kz.Больше часа ребенок провел на балконе седьмого этажа. Обеспокоенные ее криками прохожие вызвали спасателей.По информации спасателей, инцидент произошел 20 мая около девяти часов утра в Майкудуке - одном из районов города."К нам поступил вызов от случайных прохожих, которые заметили, что ребенок барахтается на балконе седьмого этажа, - рассказывает сотрудник частной службы спасения Андрей Фридовский. - Девочка плакала, и люди поняли, что сама она не может выбраться".Отмечается, что частная служба спасения приехала буквально через несколько минут. Но попасть в квартиру к ребенку сразу не смогли."Дома была мама девочки, но она не смогла открыть нам дверь, так как бабушка ребенка ушла из дома и случайно забрала все ключи. Это осложнило нам задачу. На восьмом и девятом этаже тоже никого не оказалось. Пришлось идти в соседний подъезд", - говорит Андрей Фридовский.Таким образом спасатели сначала спустились с восьмого на седьмой этаж, а затем перелезли на соседний балкон, где их ждала плачущая малышка. По словам спасателей, на освобождение девочки ушло около пяти минут."Если бы она полезла в проем правее, то упала бы вниз, там расстояние между решетками гораздо больше", - резюмирует собеседник.Мама малышки от комментария отказалась, подчеркнув лишь, что благодарна ЧС-никами за освобожденную дочь.Спасатели в свою очередь рекомендуют не оставлять без присмотра маленьких детей. Особенно это актуально сейчас, в теплое время, когда балконы и окна в большинстве квартир часто бывают открытыми.