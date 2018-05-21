Нацбанк допустил брокеров к торговле валютой на KASE

В ближайшее время брокерским организациям будет предоставлен доступ к торгам на валютном рынке KASE. Об этом сообщили в Казахстанской фондовой бирже, передает Tengrinews.kz.
Соответствующие поправки, касающиеся предоставления брокерским организациям права участия в биржевых торгах на валютном рынке, были внесены в Правила осуществления брокерской и(или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденные постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан. Поправки вступили в силу с 22 апреля 2018 года.
Брокерам для получения доступа к торгам иностранной валютой на KASE необходимо:
- иметь лицензию Национального Банка Республики Казахстан на проведение банковских операций в национальной и иностранной валютах;
- пройти процедуру получения членства на KASE по категории "валютная".
В соответствии с Положением о членских взносах и биржевых сборах (Положение), вступительный членский взнос по категории "валютная" для брокерской организации составит 1 500 МРП, ежемесячные членские взносы за членство по категории "валютная" - 25 МРП.
Кроме того, установлен комиссионный сбор KASE по операциям с иностранными валютами по ставке 0,0005 процента от суммы каждой сделки, заключенной брокерской организацией. Если такая брокерская организация является одновременно продавцом и покупателем по какой-либо сделке, то комиссионный сбор по этой сделке она уплачивает дважды - как продавец и как покупатель.
Для участия брокерских организаций в торгах на валютном рынке предусмотрены следующие условия:
- осуществление расчетов по торгам на условиях предварительной поставки продаваемой и оплаты покупаемой иностранной валюты;
- ограничение размера нетто-покупки в день - не более 100 000 долларов на одного клиента брокерской организации в эквиваленте в тенге по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан, сложившемуся на данный день.
"В настоящее время брокерские организации могут подключиться к торговой системе биржевого валютного рынка в тестовом режиме", - сообщили на бирже.
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