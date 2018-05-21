Ролик с летающими купюрами в Астане прокомментировали в полиции

Начальник местной полицейской службы Астаны полковник Бакытжан Малыбаев прокомментировал видео из соцсетей, на котором водители в столице останавливают авто прямо на дороге и ловят невесть откуда оказавшиеся в воздухе 10-тысячные купюры, передает корреспондент NUR.KZ.Кроме этого, главу МПС попросили ответить на вопрос, можно ли расценивать действия водителей как нарушение ПДД.«Кто, конечно, остановился в левом ряду – и выходили из машины и шли подбирать – конечно, это является», - ответил полковник Малыбаев.При этом он заверил, что «по каждому случаю мы разберемся, подход к каждому водителю и гражданину будет индивидуальным».«И людей сейчас ищут, у которых вылетели деньги из машины, и этих людей, которые купюры подбирали. Если они им помогали – можно будет какую-то профилактическую беседу, но если не помогали – тоже будем смотреть», - добавил Бакытжан Малыбаев.