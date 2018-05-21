Казахстанцев лишили возможности избегать штрафов с помощью российских номеров

В Костанайской области ввели систему "Автоураган", которая позволяет привлечь к ответственности водителей автомобилей с иностранными номерами за нарушения правил дорожного движения в Казахстане. Об этом сообщили в ДВД региона, передает Tengrinews.kz.



Как пояснили в полиции, чаще всего ПДД нарушают водители с государственными регистрационными номерами Российской Федерации.



"Многие жители Костанайской области приобретают автомобили по доверенности, однако данных этих автомобилей у нас нет. Ранее система фиксации нарушений против них не работала. Водители таких авто пользуясь этим, свободно нарушали ПДД", - комментирует заместитель начальника отдела административной практики ДВД Костанайской области майор полиции Урал Кужиков.



Однако, по его словам, сегодня возможности системы "Автоураган" изменились, нарушители на авто, состоящем на иностранном учете, также подлежат привлечению к административной ответственности. Начиная с 16 мая текущего года организована работа по внесению транспортных средств с государственными номерами РФ в систему "Автоураган" и Центра оперативного управления УВД Костаная. С этого времени сотрудниками полиции привлечен к административной ответственности 21 водитель за нарушения, выявленные системой "Автоураган". В их отношении составили протоколы на сумму в 120 260 тенге.



"Всего с начала 2018 года благодаря комплексу "Автоураган" зафиксировано 19 568 правонарушений на общую сумму 216,101 миллиона тенге. Задолженность погашена. Также специальными контрольно-измерительными средствами, работающими в автоматическом режиме, зафиксировано 29 640 нарушений на сумму 277, 031 миллиона тенге", - сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.