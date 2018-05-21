В Темиртау сожгли человека

Полицейские в Темиртау пытаются установить личность мужчины, обгоревший труп которого нашли в районе улицы Панфилова, передаёт корреспондент BNews.kz.



ЧП произошло в минувшие выходные. На улице Панфилова недалеко от магазина "Валентина" неизвестные сожгли мужчину. Проходившие мимо люди разглядели среди сгоревших крупных дров обугленный силуэт человека. Фото произошедшего быстро распространили в социальных сетях. На место происшествия вызвали полицейских.



"По факту обнаружения трупа обгоревшего человека в городе Темиртау начато досудебное расследование по статье 99 часть 1 УК РК "Убийство". Сотрудниками полиции приняты меры установления личности. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование", - сообщил руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Жанатай Сембеков.



Как рассказывают местные жители, в этом районе часто собирались сомнительные люди, постоянно происходили какие-то разборки. Женщина, которая видела, как на месте работают полицейские, сообщила, что при погибшем нашли ключи, обгорелую купюру достоинством в тысячу тенге и часть сгоревшей банковской карты.