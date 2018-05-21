Ралли Казахстан 2018. Участники

Осталось всего пять дней до начала Пятого этапа Кубка мира по кросс-кантри ралли FIA "Ралли Казахстан 2018". Сегодня организаторы опубликовали списки заявленных участников, которые радуют своим составом.



Первые три строчки списка занимают действующие лидеры после первых четырех этапов Кубка мира Якуб Пшигонски, Мартин Прокоп и Владимир Васильев. Сразу за ними двукратный обладатель Кубка мира и дважды победитель гонки "Дакар" катарский шейх Нассер аль-Аттия. Пятым в строчке стал на удивление многих новичок в мире внедорожников и опытный мотогонщик британец Гарри Хант.



В гонке также примут участие экипажи команды X-raid MINI - это понравившийся многим своей непоколебимой решимостью француз Люк Альфан, саудовский гонщик Язид Аль-Раджи и россиянин Виктор Хорошавцев. За подиум поборются и экипажи из российской команды SUPROTEC Racing Борис Гадасин, Андрей Новиков и Андрей Рудской.



Французскую команду Overdrive Racing представит Ронан Шабот, а команда South Racing выставила два экипажа во главе с Фернандо Альваресом и Юргеном Шройдером.



В категории внедорожников Казахстан представят четыре экипажа. В категории Т1 два экипажа команды Mobilex Racing Team с Юрием Сазоновым и Ерденом Шагировым, штурманами у которых станут опытные российские гонщики Виталий Евтехов и Владимир Демьяненко соответственно. В категории Т2 из команды OFF ROAD Kazakhstan руководитель Федерации автомотоспорта Казахстана Марат Абыкаев и Нурсултан Абыкаев. А также сильный актауский экипаж Кирилла Черненкова и Алексея Муна.



Всего заявлено 27 экипажей и смотря на состав гонщиков, становится понятно, что Ралли Казахстан 2018 будет весьма зрелищным и, будем надеется, порадует не только участников, но и болельщиков ралли-мира.