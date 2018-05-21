Возможна утечка мозгов — депутаты о создании Kundelik.kz на российской платформе

Казахстанские депутаты обеспокоены тем, что сервис Kundelik.kz (электронный дневник) создан на российской платформе. По их мнению, разработчики могут направлять информацию об успеваемости школьников в вузы РФ, а институты и университеты уже на основе этих данных смогут точечно высылать приглашения лучшим, тем самым стимулируя утечку мозгов из нашей страны. Об этом говорится в депутатском запроса мажилисменов, передает Today.kz.



По словам парламентариев, в мажилис часто поступают жалобы от казахстанских бизнесменов, которых не устраивает, что сервис частично принадлежит иностранцам, в то время как они сами могли бы выполнить ту же работу.



"Из источников в прессе следует, что учредителями образованного в марте 2016 года ТОО "Күнделік (Kundelik)" является, помимо казахстанских юридических и физических лиц, общество с ограниченной ответственностью "Дневник.ру" (Российская Федерация). Причем последнему принадлежит 45 процентов доли в казахстанской компании и именно на базе российской платформы функционирует казахстанский вариант электронного дневника", — говорится в депутатском запросе.

Народные избранники удивились, почему компании с иностранным участием доверяют персональные данные учеников и их родителей.



Кроме того, мажилисменов интересует, зачем надо было отдавать предпочтение компании с российским участием, когда были казахстанские претенденты на выполнение работ.



"Фракцией ДПК "Ак жол" в сентябре 2017 года уже поднималась проблема "утечки мозгов" из страны при существующей системе в образования. А теперь, обеспечив доступ иностранной компании к успеваемости казахстанских учеников на протяжении длительного времени, повышается возможность осуществлять уже точечный отбор наиболее успешных выпускников для поступления в вузы соседнего государства без всяких ЕНТ", — отмечается в сообщении.



На вопросы депутатов ответил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев. По его словам, для определения разработчика проводили конкурс.



"На участие в конкурсе были представлены две заявки от потенциальных партнеров в лице ТОО "Күнделік" и ТОО "Центр инновационных технологий Өрлеу". В заявке ТОО "Центр инновационных технологий Өрлеу" отсутствовала концепция проекта ГЧП, что в соответствии с пунктом 134 Правил планирования и реализации проектов ГЧП явилось основанием для отклонения указанной заявки", — отметил Сагадиев.



Таким образом, остался лишь один кандидат, и 26 января 2018 года в министерстве заключили договор с компанией.

При этом Сагадиев подчеркнул, что провести конкурс повторно можно, но оснований для этого пока не было и по закону ничьи права нарушены не были.



"В силу договора частный партнер (ТОО "Күнделік") обслуживает, технологически дорабатывает и сопровождает систему с точки зрения разработчика программного обеспечения. Все персональные данные принадлежат государству и хранятся на принадлежащих государству серверах министерства", — сказал депутатам глава МОН РК.



Что касается критики относительно иностранного участия в компании, то в министерстве сообщили, что юридическое лицо зарегистрировано в РК и по законам нашей страны инвестору предоставляется полная и безусловная защита его прав и интересов.