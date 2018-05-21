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Возможна утечка мозгов — депутаты о создании Kundelik.kz на российской платформе

Просмотров:90 Опубликовано: Сегодня, 20:03
Возможна утечка мозгов — депутаты о создании Kundelik.kz на российской платформе
Фото: liter.kz
Казахстанские депутаты обеспокоены тем, что сервис Kundelik.kz (электронный дневник) создан на российской платформе. По их мнению, разработчики могут направлять информацию об успеваемости школьников в вузы РФ, а институты и университеты уже на основе этих данных смогут точечно высылать приглашения лучшим, тем самым стимулируя утечку мозгов из нашей страны. Об этом говорится в депутатском запроса мажилисменов, передает Today.kz.

По словам парламентариев, в мажилис часто поступают жалобы от казахстанских бизнесменов, которых не устраивает, что сервис частично принадлежит иностранцам, в то время как они сами могли бы выполнить ту же работу.

"Из источников в прессе следует, что учредителями образованного в марте 2016 года ТОО "Күнделік (Kundelik)" является, помимо казахстанских юридических и физических лиц, общество с ограниченной ответственностью "Дневник.ру" (Российская Федерация). Причем последнему принадлежит 45 процентов доли в казахстанской компании и именно на базе российской платформы функционирует казахстанский вариант электронного дневника", — говорится в депутатском запросе.
Народные избранники удивились, почему компании с иностранным участием доверяют персональные данные учеников и их родителей.

Кроме того, мажилисменов интересует, зачем надо было отдавать предпочтение компании с российским участием, когда были казахстанские претенденты на выполнение работ.

"Фракцией ДПК "Ак жол" в сентябре 2017 года уже поднималась проблема "утечки мозгов" из страны при существующей системе в образования. А теперь, обеспечив доступ иностранной компании к успеваемости казахстанских учеников на протяжении длительного времени, повышается возможность осуществлять уже точечный отбор наиболее успешных выпускников для поступления в вузы соседнего государства без всяких ЕНТ", — отмечается в сообщении.

На вопросы депутатов ответил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев. По его словам, для определения разработчика проводили конкурс.

"На участие в конкурсе были представлены две заявки от потенциальных партнеров в лице ТОО "Күнделік" и ТОО "Центр инновационных технологий Өрлеу". В заявке ТОО "Центр инновационных технологий Өрлеу" отсутствовала концепция проекта ГЧП, что в соответствии с пунктом 134 Правил планирования и реализации проектов ГЧП явилось основанием для отклонения указанной заявки", — отметил Сагадиев.

Таким образом, остался лишь один кандидат, и 26 января 2018 года в министерстве заключили договор с компанией.
При этом Сагадиев подчеркнул, что провести конкурс повторно можно, но оснований для этого пока не было и по закону ничьи права нарушены не были.

"В силу договора частный партнер (ТОО "Күнделік") обслуживает, технологически дорабатывает и сопровождает систему с точки зрения разработчика программного обеспечения. Все персональные данные принадлежат государству и хранятся на принадлежащих государству серверах министерства", — сказал депутатам глава МОН РК.

Что касается критики относительно иностранного участия в компании, то в министерстве сообщили, что юридическое лицо зарегистрировано в РК и по законам нашей страны инвестору предоставляется полная и безусловная защита его прав и интересов.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 21:14
Oi, qoıyńdarshy. Sol, kúndelik jobasy jasalyp jatqanda atqa miner aģalarymyz qaıda boldy? Kúndelik jobasy jumys jasap bastaģaly qaı zaman boldy, búkil Qazaq yeliniń mektepteri kúndelik júıesine sińip ketken. Qaıtar jol joq.
Qazaq yelindegi barlyq ģalamtor júıesi Reseı Odaģynyń kóshirmesi, nesi bar.

Al qazaq jastarynyń shet yelge ketýine, kúndelik júıesine túk qatysy joq.
 
 

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