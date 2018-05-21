Российская модель оконфузилась на красной дорожке в Каннах

Российская plus-size-модель Юлия Рыбакова попала в пикантную ситуацию на Каннском кинофестивале. Девушка, приглашенная на презентацию фильма "Капернаум", потеряла шлейф своего наряда прямо на красной дорожке на глазах у многочисленных зрителей.Модель, как обычно позировала фотографам. В какой-то момент один из гостей церемонии наступил на нижнюю часть длинного платья Рыбаковой. В итоге молодая девушка оказалась в одном нижнем белье. Виновник происшествия тут же подскочил к россиянке и помог ей прикрепить шлейф обратно."Я в принципе в своем репертуаре. Только со мной происходят такие казусы", - написала Юлия в комментариях к ролику, который она разместила в своем Instagram.Комментаторы принялись обсуждать, было ли это запланированной акцией или же модели действительно не повезло. Некоторые пользователи утверждают, что модель якобы подмигивает гостю, чтобы он намеренно наступил на платье.