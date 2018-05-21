Российская модель оконфузилась на красной дорожке в Каннах

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Многие уже видели это видео ♀️ Хотя я надеялась, что обойдется ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Я в принципе в своём репертуаре только со мной происходят такие казусы ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Разве могло произойти, что то хуже? После того как мой чемодан потеряли со всеми вещами... Наталья Рассказова @rasskazova.love сшила меньше чем за сутки мне заново 2 платья, а Таня @lf_tatyana1 прислала мне посылку с вещами карго в Канны из Москвы и естественно без примерки И я как девушка которая никогда не носила платья со шлейфом, твердила всю дорогу в машине, а оно не оторвётся, как я с ними там пройдусь? ♀️ Притянула
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