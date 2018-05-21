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Российская модель оконфузилась на красной дорожке в Каннах

Просмотров:41 Опубликовано: Сегодня, 21:02
Российская модель оконфузилась на красной дорожке в Каннах
© Instagram
Российская plus-size-модель Юлия Рыбакова попала в пикантную ситуацию на Каннском кинофестивале. Девушка, приглашенная на презентацию фильма "Капернаум", потеряла шлейф своего наряда прямо на красной дорожке на глазах у многочисленных зрителей.

Модель, как обычно позировала фотографам. В какой-то момент один из гостей церемонии наступил на нижнюю часть длинного платья Рыбаковой. В итоге молодая девушка оказалась в одном нижнем белье. Виновник происшествия тут же подскочил к россиянке и помог ей прикрепить шлейф обратно.

Многие уже видели это видео ‍♀️ Хотя я надеялась, что обойдется ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Я в принципе в своём репертуаре только со мной происходят такие казусы ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Разве могло произойти, что то хуже? После того как мой чемодан потеряли со всеми вещами... Наталья Рассказова @rasskazova.love сшила меньше чем за сутки мне заново 2 платья, а Таня @lf_tatyana1 прислала мне посылку с вещами карго в Канны из Москвы и естественно без примерки И я как девушка которая никогда не носила платья со шлейфом, твердила всю дорогу в машине, а оно не оторвётся, как я с ними там пройдусь? ‍♀️ Притянула

Публикация от Юлия Рыбакова (@yulia_rybakova_)




"Я в принципе в своем репертуаре. Только со мной происходят такие казусы", - написала Юлия в комментариях к ролику, который она разместила в своем Instagram.

Российская модель оконфузилась на красной дорожке в Каннах


Комментаторы принялись обсуждать, было ли это запланированной акцией или же модели действительно не повезло. Некоторые пользователи утверждают, что модель якобы подмигивает гостю, чтобы он намеренно наступил на платье.
Источник: Tengrinews.kz
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