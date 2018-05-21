На сберкнижке бездомной обнаружили более миллиона долларов

На банковских счетах скончавшейся жительницы ливанского города Бейрут, зарабатывавшей подаянием, обнаружили сбережения на сумму свыше миллиона долларов. Об этом сообщает Arab News.Тело 52-летней Фатимы Отман нашли на днях в заброшенной машине. Причиной смерти, как выяснилось позже, стал сердечный приступ. Приехавших на место происшествия полицейских поразил тот факт, что рядом с телом валялся мешок с пятью миллионами ливанских фунтов (3 400 долларов). Однако еще больше сотрудники полиции удивились, увидев сберегательную книжку бездомной - там хранилось около 1,75 миллиарда ливанских фунтов (1,1 миллиона долларов).В бейрутском районе, где обитала Отман, она была довольно известной фигурой. Из-за врожденного недуга у женщины не работали руки и плохо функционировали ноги. Десятки лет в любую погоду она сидела на тротуаре, ничего не говорила и не просила. Прохожие охотно помогали ей, кидая монеты.Некоторое время назад фотография уличной нищей облетела местные СМИ. На снимке женщине помогает военнослужащий армии Ливана. В жаркий день он подносит к губам бездомной бутылку с водой. Позднее солдат получил похвалу от командующего за "сострадание и человечность".После смерти женщины полицейские отыскали ее родственников. Оказалось, что у Фатимы есть мать, два брата и пятеро сестер. Никто из них даже не догадывался о богатстве покойной.