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На сберкнижке бездомной обнаружили более миллиона долларов

Просмотров:217 Опубликовано: Вчера, 22:22
На сберкнижке бездомной обнаружили более миллиона долларов
© arabnews.com
На банковских счетах скончавшейся жительницы ливанского города Бейрут, зарабатывавшей подаянием, обнаружили сбережения на сумму свыше миллиона долларов. Об этом сообщает Arab News.

Тело 52-летней Фатимы Отман нашли на днях в заброшенной машине. Причиной смерти, как выяснилось позже, стал сердечный приступ. Приехавших на место происшествия полицейских поразил тот факт, что рядом с телом валялся мешок с пятью миллионами ливанских фунтов (3 400 долларов). Однако еще больше сотрудники полиции удивились, увидев сберегательную книжку бездомной - там хранилось около 1,75 миллиарда ливанских фунтов (1,1 миллиона долларов).

На сберкнижке бездомной обнаружили более миллиона долларов

На сберкнижке бездомной обнаружили более миллиона долларов


В бейрутском районе, где обитала Отман, она была довольно известной фигурой. Из-за врожденного недуга у женщины не работали руки и плохо функционировали ноги. Десятки лет в любую погоду она сидела на тротуаре, ничего не говорила и не просила. Прохожие охотно помогали ей, кидая монеты.

На сберкнижке бездомной обнаружили более миллиона долларов


Некоторое время назад фотография уличной нищей облетела местные СМИ. На снимке женщине помогает военнослужащий армии Ливана. В жаркий день он подносит к губам бездомной бутылку с водой. Позднее солдат получил похвалу от командующего за "сострадание и человечность".

На сберкнижке бездомной обнаружили более миллиона долларов


После смерти женщины полицейские отыскали ее родственников. Оказалось, что у Фатимы есть мать, два брата и пятеро сестер. Никто из них даже не догадывался о богатстве покойной.
Источник: Tengrinews.kz
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