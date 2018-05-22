Десятки миллиардов казахстанских долларов размещали за границей до девальвации

Из-за большого спроса вкладчиков на доллары в ожидании девальвации банки были вынуждены размещать десятки миллиардов долларов в зарубежных финансовых институтах. Об этом сообщается в Отчете о финансовой стабильности Казахстана 2015-2017, предоставленном Нацбанком РК, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По информации финансового регулятора, размеры краткосрочных депозитов (до 30 дней) казахстанских банков второго уровня в банках-нерезидентах доходили до 20 миллиардов долларов в 2015 году. К 2017 году эти суммы снизились до двух миллиардов.
Как пояснили в финансовом регуляторе, в ожидании девальвации увеличился спрос на доллары. В свою очередь, вследствие необходимости поддержания валютной позиции банки стремились размещать часть средств в иностранных банках.
"С тех пор как в 2007 году казахстанские банки резко снизили взаимные лимиты и рынок межбанковских депозитов потерял свою значимость и ликвидность, происходил рост валютных счетов в банках-нерезидентах", - прокомментировали в финансовом регуляторе.
Также отмечается, что в этот период доля валютной ликвидности на балансе обязательств банков увеличилась, а объем тенговой сократился до уровней, при которых ухудшилась способность банков осуществлять платежи. При этом банки не хотели перекладывать валютные риски на вкладчиков.
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