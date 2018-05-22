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Десятки миллиардов казахстанских долларов размещали за границей до девальвации

Просмотров:137 Опубликовано: Сегодня, 06:56
Десятки миллиардов казахстанских долларов размещали за границей до девальвации
© tengrinews.kz
Из-за большого спроса вкладчиков на доллары в ожидании девальвации банки были вынуждены размещать десятки миллиардов долларов в зарубежных финансовых институтах. Об этом сообщается в Отчете о финансовой стабильности Казахстана 2015-2017, предоставленном Нацбанком РК, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По информации финансового регулятора, размеры краткосрочных депозитов (до 30 дней) казахстанских банков второго уровня в банках-нерезидентах доходили до 20 миллиардов долларов в 2015 году. К 2017 году эти суммы снизились до двух миллиардов.

Как пояснили в финансовом регуляторе, в ожидании девальвации увеличился спрос на доллары. В свою очередь, вследствие необходимости поддержания валютной позиции банки стремились размещать часть средств в иностранных банках.

"С тех пор как в 2007 году казахстанские банки резко снизили взаимные лимиты и рынок межбанковских депозитов потерял свою значимость и ликвидность, происходил рост валютных счетов в банках-нерезидентах", - прокомментировали в финансовом регуляторе.

Также отмечается, что в этот период доля валютной ликвидности на балансе обязательств банков увеличилась, а объем тенговой сократился до уровней, при которых ухудшилась способность банков осуществлять платежи. При этом банки не хотели перекладывать валютные риски на вкладчиков.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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 kazakhstan (Посетители) Сегодня, 08:06
казахстанских долларов


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