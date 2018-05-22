Казахстанские боксеры-профессионалы получили дисквалификацию

Авторитетный сайт Boxrec.com утверждает, что сразу четыре казахстанских боксера-профессионала в данный момент отбывают дисквалификацию, сообщает Today.kz со ссылкой на Sports.kz.



В частности, речь идет о Димаше Ниязове (13-1-3, 6 КО), Айдаре Шарибаеве (7-1, 6 КО), Шынгысхане Тажибае (6-0, 2 КО) и Сагадате Рахманкулове (2-0, 1 КО). Срок дисквалификации в отношении Тажибая, решение о которой было вынесено Атлетической комиссией штата Нью-Йорк, истекает 21 мая; эта же комиссия отстранила Ниязова до 27 июня. В отношении Шарибаева (до 27 мая) и Рахманкулова (19 июня) решение приняла уже Атлетическая комиссия штата Калифорния.



Попали под своего рода санкции и куда более именитые боксеры — например, Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) и Деонтей Уайлдер (40-0, 39 КО).



"По сути, в этих "дисквалификациях" нет ничего серьезного — они носят медицинский характер и призваны обезопасить самих же боксеров — чтобы они полностью восстановились после своих недавних боев", — пишет сайт.