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В КНР могут отказаться от ограничений по рождаемости

Просмотров:42 Опубликовано: Сегодня, 10:26
В КНР могут отказаться от ограничений по рождаемости
Фото из открытых источников
Китайские власти будут рассматривать возможность отказа от политики, которая долгое время была направлена на сдерживание рождаемости, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к руководству КНР.

По данным агентства, решение по этому вопросу может быть принято в конце этого года, а обнародуют его в 2019 году, сообщает Интерфакс-Казахстан.
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Предложения, которые будут рассматривать китайские власти, включают в себя возможное одобрение так называемой «политики свободной фертильности», которая предусматривает отказ от правила «одна семья — два ребенка».

В настоящее время исследование негативных последствий политики ограничения рождаемости, которая проводилась на протяжении многих десятилетий, проводит Государственный совет КНР.

Основными целями отказа от ограничения рождаемости в КНР являются борьба с быстрым старением населения, незаконными абортами и рождением детей втайне от государства, а также прекращение критики западных правозащитников.

Изначально китайским семьям было предписано придерживаться правила «одна семья — один ребенок». Оно было принято в 1979 году и действовало в отношении большинства семей страны, за исключением представителей отдельных этнических групп и регионов. В 2013 году власти ослабили этот принцип, разрешив семьям, в которых хотя бы один из родителей был единственным ребенком в семье, родить второго ребенка. В 2015 году китайским семьям разрешили иметь двух детей.
Источник: КАПИТАЛ
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