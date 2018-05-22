«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 22 Мая
+30...+31
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 328.95 KZT
  • €1 = 386.38 KZT
  • 1 RUB = 5.27 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Кто приплыл: в Атырау поймали диковинную рыбу

Просмотров:352 Опубликовано: Сегодня, 11:15
Кто приплыл: в Атырау поймали диковинную рыбу
Фото: atpress.kz
В Атырау рыбаки недавно выловили в реке Жайык диковинную для здешних мест рыбу. Оказалось, что это речной угорь – ученые это подтвердили, передает ATPress.kz.

Об этом было заявлено на заседании координационного штаба рыбоохранной акции «Бекiре-2018», которое сегодня прошло в Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Проводил заседание штаба руководитель инспекции Данияр Баймагамбетов.

Одним из докладчиков на заседании была старший научный сотрудник Атырауского филиала Казахского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (КазНИИРХ) Елена Бокова. Рассказывая, в целом, о проводимой научной работе на реке Жайык (Урал) и Кигач, она отметила, что 8 мая на тоне «Еркинкала» в неводные орудия лова рыбаков попался речной угорь. Это редкий вид рыбы для здешних мест, его появление в реке Жайык было зафиксировано всего два раза – в 1973 и в 2008 году. И вот через десять лет угорь каким-то необъяснимым образом оказался в Атырау. Длина экземпляра, который попался в сети рыбаков 8 мая – 94 см.

Научный сотрудник Атырауского филиала КазНИИРХ Елена Бокова: «Для определения его достоверного вида я отправила в Алматы, в зоологическую комиссию, фото выловленной рыбы профессору, который занимается именно «краснокнижными» видами рыб. И да, действительно, я получила подтверждение, что это речной угорь, который попал из Оренбурга. Там когда-то, в водохранилищах, акклиматизировали личинки угря. Возможно, этот угорь попал к нам оттуда – приплыл по течению».

Более того, по словам Елены Боковой, у нас в реке появляется сельдь. На «Нижнетатарской» тоне, в районе дачного поселка «Бугорки», проводится вылов рыбы в научных целях. И там атырауские ученые наблюдают ход сельди. И если раньше шла килька большими объемами, то теперь селедка-«черноспинка». Теперь науке предстоит выяснить: почему в Жайык заплывают эти рыбы?

Вообще-то, как отметила Е. Бокова, это волжская селедка – там ее район обитания и нереста. Почему в этом году она выбрала дорогу в Жайык – предстоит выяснить ученым. При этом сельдь идет икряная. У нас, по словам специалистов рыбной отрасли, никогда в реке не наблюдался нерест сельди. Это морской вид рыбы, она нагуливается в море и заходит на нерест в Волгу.

Кто приплыл: в Атырау поймали диковинную рыбу


- К нам в реку она, может быть, заходила когда-то. А сейчас мы наблюдаем в уловах рыбаков селедку. Причем, в больших количествах, - подчеркнула Елена Бокова.

Между тем, как сообщил на заседании координационного штаба официальный представитель Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Олег Тушканов, 9 мая закончился весенний этап путины в открытой части Каспийского моря. И освоение лимита на данном участке составило 37%, общее выполнение лимита по реке Жайык и морю в пределах Атырауской области - 41%.
Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика