«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 22 Мая
+30...+31
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 328.95 KZT
  • €1 = 386.38 KZT
  • 1 RUB = 5.27 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстан намерен поднять два иностранных судна со дна Каспийского моря

Просмотров:195 Опубликовано: Сегодня, 13:49
Казахстан намерен поднять два иностранных судна со дна Каспийского моря
Фото из открытых источников
Комитет транспорта Министерства по инвестициям и развитию Казахстана проводит работу по присоединению Казахстана к Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов, сообщает «Интерфакс-Казахстан».

«Это позволит решить вопрос подъема затонувших иностранных судов в казахстанском секторе Каспийского моря. Таких на сегодняшний день насчитывается два», - указано в сообщении.

Для Казахстана конвенция будет служить основой для регулирования вопросов с другими государствами по удалению затонувших судов на Каспии, в том числе в исключительной экономической зоне.

Ратификация конвенции позволит установить финансовое обеспечение ответственности судовладельца за своевременное удаление затонувшего или севшего на мель судна, его частей и грузов; установить необходимость наличия на борту морских судов свидетельства о страховании или ином финансовом обеспечении ответственности за удаление затонувших судов; наделить Казахстан правом предъявления требования о возмещении расходов напрямую страховой компании.

Комитетом уже согласована целесообразность ратификации конвенции с заинтересованными государственными органами, получено положительное заключение научно-правовой экспертизы. В настоящее время Институтом законодательства Казахстана проводится научно-лингвистическая экспертиза.
Источник: kursiv.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика