Казахстан намерен поднять два иностранных судна со дна Каспийского моря

Комитет транспорта Министерства по инвестициям и развитию Казахстана проводит работу по присоединению Казахстана к Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов, сообщает «Интерфакс-Казахстан».



«Это позволит решить вопрос подъема затонувших иностранных судов в казахстанском секторе Каспийского моря. Таких на сегодняшний день насчитывается два», - указано в сообщении.



Для Казахстана конвенция будет служить основой для регулирования вопросов с другими государствами по удалению затонувших судов на Каспии, в том числе в исключительной экономической зоне.



Ратификация конвенции позволит установить финансовое обеспечение ответственности судовладельца за своевременное удаление затонувшего или севшего на мель судна, его частей и грузов; установить необходимость наличия на борту морских судов свидетельства о страховании или ином финансовом обеспечении ответственности за удаление затонувших судов; наделить Казахстан правом предъявления требования о возмещении расходов напрямую страховой компании.



Комитетом уже согласована целесообразность ратификации конвенции с заинтересованными государственными органами, получено положительное заключение научно-правовой экспертизы. В настоящее время Институтом законодательства Казахстана проводится научно-лингвистическая экспертиза.