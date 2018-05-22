Казахстан намерен поднять два иностранных судна со дна Каспийского моря

Комитет транспорта Министерства по инвестициям и развитию Казахстана проводит работу по присоединению Казахстана к Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов, сообщает «Интерфакс-Казахстан».
«Это позволит решить вопрос подъема затонувших иностранных судов в казахстанском секторе Каспийского моря. Таких на сегодняшний день насчитывается два», - указано в сообщении.
Для Казахстана конвенция будет служить основой для регулирования вопросов с другими государствами по удалению затонувших судов на Каспии, в том числе в исключительной экономической зоне.
Ратификация конвенции позволит установить финансовое обеспечение ответственности судовладельца за своевременное удаление затонувшего или севшего на мель судна, его частей и грузов; установить необходимость наличия на борту морских судов свидетельства о страховании или ином финансовом обеспечении ответственности за удаление затонувших судов; наделить Казахстан правом предъявления требования о возмещении расходов напрямую страховой компании.
Комитетом уже согласована целесообразность ратификации конвенции с заинтересованными государственными органами, получено положительное заключение научно-правовой экспертизы. В настоящее время Институтом законодательства Казахстана проводится научно-лингвистическая экспертиза.
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