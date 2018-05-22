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Автомобили Lada Priora снимут с производства

Просмотров:158 Опубликовано: Сегодня, 13:59
Автомобили Lada Priora снимут с производства
Фото из открытых источников
В июле АвтоВАЗ снимет с конвейера автомобили Lada Priora. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на письмо, которое производитель распространил среди своих дилеров, передает РИА Новости.

Также АвтоВАЗ прекращает производство дорестайлинговых моделей Granta и Kalina и начнет выпускать рестайлинговые версии в X-стиле, следует из письма.

Слухи о том, что компания может прекратить производство морально устаревшей Priora, ходят уже несколько лет, уточняет издание. Ее производство началось в 2007 году. Одно время она была лидером продаж среди всех моделей Lada.

Кроме того, летом начнутся продажи седан Lada Vesta Cross. В самой дешевой комплектации автомобиль будет стоить 763,9 тысячи рублей.

На прошлой неделе прошло годовое собрание акционеров компании. В презентации отметили, что в этом году автопроизводитель прогнозирует рост собственных продаж в России на 12%, до 350 тысяч штук. Также АвтоВАЗ планирует нарастить производство на 13%.

Группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault – Nissan – Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами: Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы находятся в Тольятти и Ижевске.
Источник: kazpravda.kz
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