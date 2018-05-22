Автомобили Lada Priora снимут с производства

В июле АвтоВАЗ снимет с конвейера автомобили Lada Priora. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на письмо, которое производитель распространил среди своих дилеров, передает РИА Новости.



Также АвтоВАЗ прекращает производство дорестайлинговых моделей Granta и Kalina и начнет выпускать рестайлинговые версии в X-стиле, следует из письма.



Слухи о том, что компания может прекратить производство морально устаревшей Priora, ходят уже несколько лет, уточняет издание. Ее производство началось в 2007 году. Одно время она была лидером продаж среди всех моделей Lada.



Кроме того, летом начнутся продажи седан Lada Vesta Cross. В самой дешевой комплектации автомобиль будет стоить 763,9 тысячи рублей.



На прошлой неделе прошло годовое собрание акционеров компании. В презентации отметили, что в этом году автопроизводитель прогнозирует рост собственных продаж в России на 12%, до 350 тысяч штук. Также АвтоВАЗ планирует нарастить производство на 13%.



Группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault – Nissan – Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами: Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы находятся в Тольятти и Ижевске.