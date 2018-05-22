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С июля 2018 года казахстанцам упростят выход на пенсию

Просмотров:254 Опубликовано: Сегодня, 15:13
С июля 2018 года казахстанцам упростят выход на пенсию
Фото из открытых источников
Процесс получения пенсионных выплат облегчат в Казахстане с июля 2018 года. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова, выступая на заседании правительства, передает корреспондент Kursiv.kz.

В ходе своего выступления Мадина Абылкасымова напомнила, что по достижению пенсионного возраста гражданин имеет право на получение четырех видов выплат - государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионную выплату по возрасту, пенсионную выплату из ЕНПФ, а также выплату госгарантий.

«В этой связи ему сегодня приходится обращаться в несколько инстанций, допустим, в отделение госкорпорации «Правительство для граждан» два раза за назначением базовой солидарной пенсии с двумя заявлениями, а через месяц после их назначений - по вопросу государственных гарантий с одним заявлением. С июля 2018 года этот порядок значительно упростится», - цитирует МИА «Казинформ» Мадину Абылкасымову.

Граждане, достигшие пенсионного возраста, будут обращаться за назначением пенсионных выплат в единую точку - госкорпорацию. Весь спектр услуг по назначению трех видов выплат будет оказываться на основании всего одного заявления с приложением минимального перечня документа.

По ее словам, из имеющихся информационных систем госорганов сведения будут использоваться автоматически.

«Выплата госгарантий будет производиться в беззаявительном порядке, то есть размер выплаты будет рассчитан автоматически, зачислен на счет услугополучателя. При этом все виды выплат будут производиться одновременно и на один банковский счет, тогда как сейчас они осуществляются из разных источников, в различные даты и в разные счета получателей», - пояснила министр.

Она также проинформировала, что это нововведение коснется порядка 70% пенсионеров от общего числа людей, достигающих пенсионного возраста.
Источник: kursiv.kz
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