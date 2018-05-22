Ребенка затянуло в эскалатор: в акимате Астаны прокомментировали видео

Двухлетняя девочка застряла на эскалаторе на центральном рынке в Астане, передает Tengrinews.kz.Эмоциональное видео происшествия распространяют между собой пользователи социальных сетей. На кадрах видеозаписи видно, как несколько очевидцев пытаются оказать помощь ребенку, который, по всей видимости, застрял на спуске с эскалатора.В пресс-службе акимата Астаны подтвердили факт, снятый на видео. По данным акимата, инцидент произошел 22 мая на территории крытого центрального рынка столицы."В результате аварийной ситуации на эскалаторе пострадала двухлетняя девочка. По прибытии бригады скорой оказана медицинская помощь, ребенок в экстренном порядке доставлен в городскую детскую больницу № 2", - сообщили в пресс-службе.Уточняется, что в приемном покое пострадавшая девочка осмотрена специалистами, после чего ей проведена первичная хирургическая обработка ран обеих кистей, наложена гипсовая повязка."На данный момент состояние ребенка стабильное, она отправлена на амбулаторное лечение", - заключили в ведомстве.