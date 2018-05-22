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Трагедия в Атырау: лифты были давно демонтированы, а двери заварены - акимат

Просмотров:243 Опубликовано: Сегодня, 16:49
Трагедия в Атырау: лифты были давно демонтированы, а двери заварены - акимат
.
После трагедии в Атырау специальная комиссия проверит все лифтовое хозяйство, об этом сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций начальник отдела ЧС и мобилизационной работы акимата Атырау Талгар Хайруллин.

По словам Хайруллина, уже создана комиссия, которая выяснит причину ЧП, в результате которого погибли два подростка.

"Вместе с тем будет проведена проверка всего лифтового хозяйства. На сегодня в 94 многоэтажных жилых домах установлены 266 лифтов. Из них 32 в нерабочем состоянии, семь из них - это грузовые лифты", - сказал Талгар Хайруллин.

По его словам, грузовые лифты в доме, где произошла трагедия, были демонтированы в 2012 году, а их двери были заварены.

"Как подростки смогли попасть в шахту лифта, выяснит следствие и созданная комиссия", - пояснил представитель акимата Хайруллин.

Дом, в котором произошло ЧП, был построен в 2007 году, в 2010 году 16-этажный дом прошел капремонт, в том числе были отремонтированы лифты. Эксплуатацией лифтов занимается ТОО "Каспий лифт", который заключил трехстороннее соглашение между КСК, собственниками квартир и данным предприятием.
Источник: Tengrinews.kz
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