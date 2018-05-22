Новый вид аудита банков предлагают ввести в Казахстане

Требования к аудиторам банков планируют усилить. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказал заместитель директора департамента надзора за банками НБ РК Даурен Салимбаев.
По его словам, сейчас в части ответственности аудиторов сейчас установлены и административная, и уголовная ответственность. Однако, по мнению финансового регулятора, этого недостаточно.
"Действительно, бывали расхождения с аудиторами. Мы публично заявляли, что эти расхождения достигали значительных величин в части формирования провизий. И к аудиторам, в том числе, мы применяли меры. Регулятором аудиторской деятельности является министерство финансов, поэтому мы обращались в Минфин. Аудиторам направлялись письма, которым мы указали основные недостатки финансовой отчетности. На чем аудиторы должны сфокусироваться при подтверждении очередной финансовой отчетности", - сказал он.
По его словам, письмо было очень подробное с указанием всех выявленных проблем, которые веду к тому, что в отчетности указывается недостоверная информация.
"И так же указали те приемы и схемы, которые банки используют для занижения уровня провизии", - добавил он.
По его словам, в рамках находящегося в Парламенте Казахстана законопроекта вводится новое понятие - аудит иной информации.
"То есть аудит, который вправе назначить Национальный банк по определенным областям. Это система управления рисками, IT-технологии и так далее. При этом мы требуем от аудиторов предоставления всей информации, которой он обладает. И мы предусматриваем право Национального банка требовать от аудитора объяснений, если, предположим, результаты нашей проверки существенно отличаются от результатов аудита с финансовой отчетностью банка", - сказал он.
Однако, как выразил мнение директор департамента финансовой стабильности НБ РК Сабит Хакимжанов, проблема и решения находятся не в плоскости наказаний.
"Решения находятся, возможно, в том, чтобы раздробить аудиторов на большее количество. В настоящее время для нас вполне достаточно, что мы можем предоставить информацию, которую аудитор не может проигнорировать, скажем, о качестве активов или об ожидаемом качестве активов. И также у нас есть планы по созданию органа по регулированию аудиторов", - сказал он.
Ранее в ходе презентации Отчета о финансовой стабильности Казахстана 2015-2017 глава Нацбанка Данияр Акишев высказался об "олигополии" на рынке аудита.
"Произошло сближение регуляторных методов оценки ожидаемых потерь со стандартами финансовой отчетности. Все более очевидными становятся риски, связанные с олигополизацией института независимых аудиторов, но очевидного эффективного решения пока еще не нашли", - рассказал Акишев.
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