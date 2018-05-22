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Путин пригласил Назарбаева на открытие чемпионата мира по футболу

Просмотров:57 Опубликовано: Сегодня, 17:49
Путин пригласил Назарбаева на открытие чемпионата мира по футболу
Фото из открытых источников
Глава Российской федерации сказал об этом в ходе телефонного разговора с Президентом Казахстана.

Телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоялся 22 мая. Об этом сообщает пресс-служба Акорды. Отмечается, что в ходе беседы главы государств обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества.

"Российский лидер пригласил Нурсултана Назарбаева принять участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве", - говорится в сообщении.

Церемония открытия чемпионата мира состоится 14 июня на стадионе "Лужники" перед стартовым матчем турнира между сборными России и Саудовской Аравии. Чемпионат мира по футболу будет проходить до 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
Источник: bnews.kz
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