Путин пригласил Назарбаева на открытие чемпионата мира по футболу

Глава Российской федерации сказал об этом в ходе телефонного разговора с Президентом Казахстана.



Телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоялся 22 мая. Об этом сообщает пресс-служба Акорды. Отмечается, что в ходе беседы главы государств обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества.



"Российский лидер пригласил Нурсултана Назарбаева принять участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве", - говорится в сообщении.



Церемония открытия чемпионата мира состоится 14 июня на стадионе "Лужники" перед стартовым матчем турнира между сборными России и Саудовской Аравии. Чемпионат мира по футболу будет проходить до 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.