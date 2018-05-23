Google уличили в шпионаже за миллионами владельцев iPhone

Суд в Великобритании рассмотрит коллективный иск к Google, в котором 4,4 миллиона пользователей iPhone обвинили компанию в шпионаже и сборе личной информации, пишет The Guardian.
Адвокат Ричард Ллойд (бывший руководитель компании Which?), который ведет иск, утверждает, что в период с августа 2011 года по февраль 2012-го Google обходила настройки безопасности браузера Safari от Apple.Таким образом компания якобы собирала персональные данные, чтобы ориентировать свою рекламу на определенные категории. Для удобства рекламодателей Google разделяла пользователей на "любителей футбола" и "энтузиастов".
За нелегальное отслеживание информации у Google требуют компенсацию в размере 3,2 миллиарда фунтов стерлингов. В Google настаивают, что не передавали персональные данные третьим лицам, а по собранной информации невозможно определить личности конкретных людей. Кроме того, корпорация считает, что Ллойд ангажирован и не в праве требовать от Google денег от лица миллионов пользователей.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.