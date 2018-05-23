Google уличили в шпионаже за миллионами владельцев iPhone

Суд в Великобритании рассмотрит коллективный иск к Google, в котором 4,4 миллиона пользователей iPhone обвинили компанию в шпионаже и сборе личной информации, пишет The Guardian.



Адвокат Ричард Ллойд (бывший руководитель компании Which?), который ведет иск, утверждает, что в период с августа 2011 года по февраль 2012-го Google обходила настройки безопасности браузера Safari от Apple.Таким образом компания якобы собирала персональные данные, чтобы ориентировать свою рекламу на определенные категории. Для удобства рекламодателей Google разделяла пользователей на "любителей футбола" и "энтузиастов".



За нелегальное отслеживание информации у Google требуют компенсацию в размере 3,2 миллиарда фунтов стерлингов. В Google настаивают, что не передавали персональные данные третьим лицам, а по собранной информации невозможно определить личности конкретных людей. Кроме того, корпорация считает, что Ллойд ангажирован и не в праве требовать от Google денег от лица миллионов пользователей.