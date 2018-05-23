«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 23 Мая
+33...+32
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 327.11 KZT
  • €1 = 386.74 KZT
  • 1 RUB = 5.34 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Google уличили в шпионаже за миллионами владельцев iPhone

Просмотров:112 Опубликовано: Сегодня, 07:01
Google уличили в шпионаже за миллионами владельцев iPhone
.
Суд в Великобритании рассмотрит коллективный иск к Google, в котором 4,4 миллиона пользователей iPhone обвинили компанию в шпионаже и сборе личной информации, пишет The Guardian.

Адвокат Ричард Ллойд (бывший руководитель компании Which?), который ведет иск, утверждает, что в период с августа 2011 года по февраль 2012-го Google обходила настройки безопасности браузера Safari от Apple.Таким образом компания якобы собирала персональные данные, чтобы ориентировать свою рекламу на определенные категории. Для удобства рекламодателей Google разделяла пользователей на "любителей футбола" и "энтузиастов".

За нелегальное отслеживание информации у Google требуют компенсацию в размере 3,2 миллиарда фунтов стерлингов. В Google настаивают, что не передавали персональные данные третьим лицам, а по собранной информации невозможно определить личности конкретных людей. Кроме того, корпорация считает, что Ллойд ангажирован и не в праве требовать от Google денег от лица миллионов пользователей.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика