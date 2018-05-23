Газеты с портретами главы государства ищут в туалетах туркменские полицейские

Неординарное задание получили участковые поселка Гумдаг – в эти дни они проверяют уборные в домах местных жителей. Полицейским велено пресечь факты использования в туалетах газет с портретами туркменского президента, передает Today.kz со ссылкой на habartm.org.



Стражи порядка обходят каждый двор и тщательно исследуют содержимое уборных. Если в ведре обнаруживается часть газеты с фотографией президента, то с хозяином дома проводят профилактическую беседу о недопущении использования лика главы государства в таких целях. Также участковые выносят домочадцам официальное предупреждение.



Как отмечает издание, ежедневно жители села получают массу предупреждений, так как из-за скромного бюджета не каждая семья может позволить себе покупку туалетной бумаги. На выручку приходят именно газеты, которые есть в каждом доме, так как практически всех по месту работы или учебы заставляют подписываться на определенные печатные издания.



Для сельчан запрет, связанный с портретами президента, стал настоящей проблемой, так как туркменские газеты и журналы изобилуют изображениями Гурбангулы Бердымухамедова. В каждом номере центральных и местных печатных изданий можно насчитать минимум 2-3 снимка президента, а в праздничных выпусках еще больше.



Проверкой уборных рейды не ограничиваются. Руководство местного ОВД также обязало исследовать микросвалки бытового мусора на наличие в них газетной бумаги с фотографиями президента. В случае обнаружения таковых полицейские по написанному на газете адресу вычисляют дом и квартиру подписчиков и сообщают в органы.



Как отмечает портал udf.by, это не первый случай, когда туркменские инспекторы обходят туалеты с подобной проверкой. В марте туркменское отделение радио "Свобода" сообщало, что директора одной из школ в районе Гороглы Дашогузской области отстранили от должности после того, как в его туалете были обнаружены газеты с фотографиями президента.

