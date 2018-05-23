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Газеты с портретами главы государства ищут в туалетах туркменские полицейские

Просмотров:211 Опубликовано: Сегодня, 07:45
Газеты с портретами главы государства ищут в туалетах туркменские полицейские
Фото: udf.by
Неординарное задание получили участковые поселка Гумдаг – в эти дни они проверяют уборные в домах местных жителей. Полицейским велено пресечь факты использования в туалетах газет с портретами туркменского президента, передает Today.kz со ссылкой на habartm.org.

Стражи порядка обходят каждый двор и тщательно исследуют содержимое уборных. Если в ведре обнаруживается часть газеты с фотографией президента, то с хозяином дома проводят профилактическую беседу о недопущении использования лика главы государства в таких целях. Также участковые выносят домочадцам официальное предупреждение.

Как отмечает издание, ежедневно жители села получают массу предупреждений, так как из-за скромного бюджета не каждая семья может позволить себе покупку туалетной бумаги. На выручку приходят именно газеты, которые есть в каждом доме, так как практически всех по месту работы или учебы заставляют подписываться на определенные печатные издания.

Для сельчан запрет, связанный с портретами президента, стал настоящей проблемой, так как туркменские газеты и журналы изобилуют изображениями Гурбангулы Бердымухамедова. В каждом номере центральных и местных печатных изданий можно насчитать минимум 2-3 снимка президента, а в праздничных выпусках еще больше.

Проверкой уборных рейды не ограничиваются. Руководство местного ОВД также обязало исследовать микросвалки бытового мусора на наличие в них газетной бумаги с фотографиями президента. В случае обнаружения таковых полицейские по написанному на газете адресу вычисляют дом и квартиру подписчиков и сообщают в органы.

Как отмечает портал udf.by, это не первый случай, когда туркменские инспекторы обходят туалеты с подобной проверкой. В марте туркменское отделение радио "Свобода" сообщало, что директора одной из школ в районе Гороглы Дашогузской области отстранили от должности после того, как в его туалете были обнаружены газеты с фотографиями президента.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Dushman
 Ozone (Посетители) Сегодня, 08:34
Стражи порядка обходят каждый двор и тщательно исследуют содержимое уборных. Если в ведре обнаруживается часть газеты с фотографией президента, то с хозяином дома проводят профилактическую беседу о недопущении использования лика главы государства в таких целях.


Сегодня лично себе распечатаю пару "экземпляров".
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 08:27
Да у них там совсем крыша поехала.
 
 

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