Арестован известный бизнесмен Еркын Амирханов

Еркын Амирханов. Фото: корпоративный журнал "Серебряная нить"
В Астане по подозрению в коммерческом подкупе арестовали известного бизнесмена из списка Forbes Еркына Амирханова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
"Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование в отношении бывшего Председателя по закупочной деятельности АО "Центрказэнергомонтаж" Амирханова Е.А., который подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 253 Уголовного кодекса (коммерческий подкуп)", - информируют в пресс-службе КНБ РК.
Как сообщается, задержание произошло 5 мая. На следующий день судом № 2 Есильского района Астаны в отношении него была санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" сроком на два месяца.
"Досудебное расследование продолжается. Иные сведения в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса в интересах следствия не разглашаются", - добавили в ведомстве.
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