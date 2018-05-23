Головкин вошел в ТОП-100 спортсменов мира

АСТАНА, 23 мая — Sputnik. Казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин занял 61-е место в рейтинге 100 лучших спортсменов в мире по версии авторитетного американского спортивного телеканала ESPN.
Головкин расположился на позиции между известными футболистами – бразильцем Дани Алвешем и испанцем Сеском Фабрегасом (60-е и 62-е место соответственно).
Казахстанец опередил боксеров Мэнни Пакьяо (63-е место) и Владимира Кличко (74-е место).
В ТОП-100 вошли представители различных видов спорта. Возглавляет список нападающий ФК "Реал Мадрид", португалец Криштиано Роналду.
Также в ТОПе фигурируют футболисты: Лионель Месси (3-е место), Неймар (4-е место); теннисисты: Роджер Федерер (5-е место), Рафаэль Надаль (8-е место), Новак Джокович (13-е место), Серена Уильямс (12-е место) и другие спортсмены.
Головкин — чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO. На профессиональном ринге провел 39 боев (38 побед и одна ничья). Непобедимый казахстанец завершил нокаутами 34 поединка.
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