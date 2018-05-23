Назарбаев обратился к журналистам: "Серьезным вызовом становится кризис доверия"

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев в ходе церемонии открытия Евразийского медиафорума в Алматы зачитал приветственное письмо Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В условиях меняющегося мира (...) СМИ способны стать как детонатором эскалации конфликтов, так и фактором глобального сдерживания и предотвращения международной напряженности. Отсюда высокая ответственность журналистики", - отметил Президент в своем письме-обращении.



"Серьезным вызовом для классической журналистики становится кризис доверия, когда аудитория все чаще предпочитает альтернативные источники информации в лице независимых блогеров и материалов соцсетей. Вместе с тем конкурентные преимущества традиционных СМИ всегда будут основываться на профессионализме и качестве контента. Только корректная и достоверная информация и проверка фейковых новостей могут обеспечить привлечение аудитории, укрепление авторитета СМИ как источника объективной информации. Для этого важно развивать открытые каналы доступа к информации и поддерживать непрерывный диалог, который является ключевым условием налаживания сотрудничества в решении возникающих проблем. Профессия журналиста должна оставаться воплощением служения обществу и высоких этических моральных нравственных качеств", - говорится в письме Главы государства.