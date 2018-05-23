Ставки по депозитам казахстанцев серьезно понизили

С 1 июля 2018 года рекомендуемая КФГД максимальная ставка вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц в тенге снижается до 12 процентов годовых, передает Tengrinews.kz. Ранее рекомендуемая ставка составляла 14 процентов.



Совет директоров АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" пересмотрел максимальную ставку вознаграждения, рекомендуемую банкам - участникам системы обязательного гарантирования депозитов, по депозитам в тенге.



В соответствии с решением Совета директоров АО "КФГД", начиная с 1 июля:



- рекомендуемая максимальная ставка вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц в национальной валюте снижается до 12 процентов годовых;



- рекомендуемая максимальная ставка вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц в иностранной валюте сохраняется на прежнем уровне (1 процент годовых).



"В случае резкого изменения конъюнктуры депозитного рынка указанные ставки могут быть пересмотрены Советом директоров и (или) Единственным акционером АО "КФГД" ‒ Национальным Банком Республики Казахстан", - прокомментировали в организации.



Ранее в Нацбанке Казахстана сообщали, что в 2017 году средний срок жизни вкладов физических лиц с номинальным сроком погашения от одного до пяти лет в национальной валюте составил около шести месяцев, тогда как до 2013 года подобные вклады удерживались банками около восьми-девяти месяцев.



"В Казахстане проблема устойчивости депозитной базы усугубляется тем, что большинство банков допускают досрочное изъятие по депозитам без штрафных санкций, что нивелирует понятие срочности депозитов. Решение данной проблемы требует дифференциации предельных ставок КФГД в зависимости от срока и наличия штрафов за досрочное изъятие депозита", - говорят в финансовом регуляторе.



КФГД гарантирует обязательства банков - участников системы гарантирования депозитов по возврату денежных средств физических лиц, размещенных на всех видах банковских счетов (в том числе на сберегательных, текущих и карт-счетах), в случае принудительного прекращения деятельности банка.



На данный момент 30 банков являются участниками системы обязательного гарантирования депозитов. Гарантия распространяется на все вклады физических лиц и индивидуальных предпринимателей, при этом максимальный размер гарантийного возмещения по депозитам в национальной валюте составляет 10 миллионов тенге на одного вкладчика по одному банку, по депозитам в иностранной валюте - 5 миллионов тенге (в эквиваленте на дату вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка) на одного вкладчика по одному банку.



Дополнительная информация доступна на официальном интернет-сайте КФГД www.kdif.kz. Консультацию специалистов можно получить по телефону 8 8000 80 10 20 (звонок бесплатный).