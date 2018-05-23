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Когда в ЦОНах будут использовать отпечатки пальцев и фото лиц

Просмотров:110 Опубликовано: Сегодня, 13:44
Когда в ЦОНах будут использовать отпечатки пальцев и фото лиц
Фото ©REUTERS
Казахстанцы смогут открывать счета в банках и брать кредиты при помощи биометрических данных. Госкорпорация "Правительство для граждан" запускает пилотный проект, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Подробности введения новшества рассказал глава госкорпорации Аблайхан Оспанов в ходе брифинга в СЦК.

"Мы видим то, что мировые тренды идут к тому, что используются биометрические параметры граждан. Мы планируем "пропилотировать" в этом году возможность получения услуг через биометрию. (...) То есть использовать лицо и отпечатки пальцев. Тем самым гражданин может единожды оставить фото своего лица и отпечатки пальцев в ЦОНе. Будет создан центр верификации, и в будущем гражданин сможет через мобильный телефон, через портал пройти процесс проверки и получить те или иные госуслуги", - сказал в ходе брифинга Аблайхан Оспанов.

Он отметил, что данный сервис позволит в будущем осуществлять те или иные операции в банках.

"Заключать договоры, открывать счета, кредиты уже через биометрию. Мы также планируем внедрять искусственный интеллект в режим контроля за оказанием государственных услуг. (...) Это будет пилотный проект. Мы сначала хотим использовать данную технологию, попробовать ее использовать с теми гражданами, которые сами изъявили желание, чтобы от начала до конца этот процесс отследить и всю необходимую техническую интеграцию осуществить", - добавил Оспанов.

Проект планируется запустить летом 2018 года.

"Я думаю, что с июля в одном из ЦОНов можно будет данную процедуру пройти. То есть гражданам необходимо будет прийти и у сотрудника ЦОНа через специальные защищенные устройства сделать снимок своего лица - он будет сравнен с фото, которое имеется на удостоверении личности, и сдать по желанию отпечатки пальцев. Они будут преобразованы в математическую модель - цифры, которые будут храниться уже на базе единой защищенной площадки АО "Национальные информационные технологии", доступ к которым будет иметь только госорган для осуществления той или иной услуги по запросу. В случае апробации и успешности данного проекта будут приняты все меры для того, чтобы внести все изменения в закон, и далее проект пойдет уже в обширное внедрение", - резюмировал Аблайхан Оспанов, подчеркивая, что данная процедура будет проводиться по желанию граждан.
Источник: tengrinews.kz
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