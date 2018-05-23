Военные беспилотники будут производить в Казахстане

Беспилотные военные летательные аппараты с возможностью вертикального взлета будут производить в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».



К-310 — многоцелевой беспилотник. Он спроектирован национальной компанией «Қазақстан ғарыш сапары». Его сегодня представили на международной выставке вооружений «KADEX-2018».



«В Казахстане пока не производится такой тип беспилотных летательных аппаратов. Модель называется „конвертоплан“. Он поднимается в воздух вертикально, как обычный квадракоптер, а, уже набрав высоту, включается маршевой двигатель, и он летит по направлению. Есть самолетного типа беспилотники и есть квадракоптеры. Он больше относится к вертолетному типу. Может нести на себе груз до 1,5 кг. Может выполнять видеосъемку в инфракрасном режиме, аэрофотосъемку, в зависимости от задач. Больше ориентирована данная модель для использования в силовых структурах — ведение разведки, пограничных служб, для сопровождения целей. Продолжительность полета может длиться 1,5 часа», — рассказал исполняющий обязанности директора Центра системы высокоточной спутниковой навигации «Қазақстан ғарыш сапары» Дмитрий Зернов.



По его словам, в Казахстане такие беспилотные летательные аппараты еще не используются. Эту модель выставили для того, чтобы показать, где можно использовать.



«Это опытный образец, который мы планируем сейчас запускать в серию после проведения войсковых испытаний. Войсковые испытания мы планируем проводить летом, июль-август. Сейчас он готов, летает. Уже проходил ряд испытаний с различными видами нагрузок. Сейчас мы конкретно отрабатываем с силовыми структурами само задание, как будут проходить испытания. Готовим этот борт, чтобы провести испытания летом», — сообщил Дмитрий Зернов.



По его словам, классические беспилотные летательные аппараты взлетают с катапульты. Казахстанская разработка взлетает по принципу квадракоптера. Помимо этого, отметил Дмитрий Зернов, казахстанский беспилотник стоит в два раза дешевле, чем классические беспилотники.



«Цены у нас варьируются от 6−7 млн тенге и выше, в зависимости от полезной нагрузки. На рынке беспилотные летательные аппараты стоят 12−15 млн, 30 млн и выше», — уточнил он.