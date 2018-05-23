Казахстан хочет продать 25% крупнейшей в мире урановой компании «Казатомпром»

Казахстан намерен выставить на продажу как минимум 25% акций крупнейшей в мире урановой компании «Казатомпром», сообщает «Wall Street Journal» со ссылкой на Ахметжана Есимова, председателя правления АО «Самрук-Казына» (в его структуру входит «Казатомпром»).



Правительство Казахстана уже обратилось к нескольким банкам, в числе которых JPMorgan Chase&Co, чтобы предложить акции компании на биржах Лондона или Гонконга.



«Мы хотим, чтобы акции наших компаний обращались на бирже. Для нас это приоритетная задача», — сказал Есимов.



По его словам, все в руководстве страны понимают, что этот шаг необходим, чтобы повысить конкурентоспособность Казахстана. Ахметжан Есимов рассказал, что в мае ездил в Китай, чьи инвесторы проявляют интерес к запланированному публичному размещению акций (IPO) «Казатомпрома». На следующей неделе господин Есимов намерен представить планы приватизации компании российским инвесторам.



Как пишет издание, стоимость 25% акций компании может достигать 3,5 млрд долларов. В JPMorgan Chase отказались комментировать возможное участие в IPO.

По данным АО «Самрук-Казына», ценные бумаги АО «НАК «Казатомпром» в свободном обращении отсутствуют. Объявленные акции – 37 050 944 штуки. Акции размещенные – 37 050 944 штуки. Номинальная стоимость одной составляет 1 000 тенге.



Последние изменения в количестве объявленных акций АО «НАК «Казатомпром» происходили 22 февраля 2017 года.



В апреле 2017 года сообщалось, что Казатомпром до конца 2017 года намерен продать четыре непрофильных актива. На продажу планировалось выставить АО "Каустик", металлургический комбинат "KazSilicon", ТОО "Kazakhstan Solar Silicon" и ТОО "Astana Solar".