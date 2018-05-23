С Алма-ТВ через суд требуют залог под многомиллиардный кредит Qazaq Banki

Qazaq Banki подал в суд на АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан" (Алма-ТВ) за уклонение им от своих обязательств, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.



Как уточнили в горсуде, между компанией и банком было заключено соглашение о предоставлении кредитной линии с лимитом в размере три миллиарда 200 миллионов тенге сроком на 36 месяцев.



"Ответчик - Алма-ТВ свои обязательства перед банком не исполняет. Поэтому Qazaq Banki просит суд обязать АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан" исполнить действия, предусмотренные договором залога, и передать в залог банку деньги в размере два миллиарда 68 миллионов 954 тысячи тенге", - сообщили в пресс-службе.



Дело в данный момент рассматривается в специализированном межрайонном экономическом суде Алматы.



20 апреля на сайте Казахстанской фондовой биржи появилось сообщение, что на деньги и имущество АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан" наложен арест на сумму 2,18 миллиарда тенге. Дата решения о наложении ареста - 12 апреля 2018 года.



В пресс-службе Алма-ТВ пояснили, что пока они находятся "в процессе переговоров".



"Официально арест еще не снят, но наши юристы до сих пор ведут переговоры. Пока они ни к чему не пришли", - отметили в пресс-службе.



Ранее там пояснили, что ситуация возникла в рамках спора между двумя хозяйствующими субъектами.



"Один из этапов судебного процесса повлек за собой арест некоторого имущества компании, при этом оценочная стоимость имущества компании многократно превосходит данную сумму. Компания уверена, что инцидент в скором времени будет урегулирован. Данная ситуация не влияет на работу и предоставляемые услуги клиентам компании Алма-ТВ. Компания работает в штатном режиме", - сообщила 20 апреля пресс-служба Алма-ТВ.