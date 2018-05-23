В школах Казахстана появится урок по половому воспитанию детей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане каждая пятая семья не может иметь детей. Как отметили эксперты на пресс-конференции, посвященной исследованию репродуктивного здоровья среди студентов города Алматы, такие данные говорят о безграмотности населения в вопросах полового воспитания, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По мнению казахстанских медиков, в стране необходимо достоверно и качественно информировать общество и особенно молодежь по вопросам, касающимся рисков для репродуктивного здоровья.



«Около 15% граждан РК детородного возраста страдают бесплодием. Для оказания медицинской помощи гражданам, страдающим от бесплодия, наше государство ежегодно выделяет 900 квот на процедуры искусственного оплодотворения (ЭКО). Стоимость одной попытки ЭКО обходится примерно в 700 000 тенге, и 900 квот не удовлетворяют реальные потребности населения. Поэтому профилактика и информирование населения более эффективны, чем борьба с последствиями бесплодия», - рассказала президент ОФ «Аман-саулык» Бахыт Туменова.



По мнению экспертов, половое воспитание нужно начинать преподавать школьникам, так как большинство абортов с последствиями бесплодия приходится на долю молодых казахстанок.



«На правительственном уровне было достигнуто соглашение о включении в программу «Денсаулык» пункта о подготовке специалистов по половому воспитанию, которые будут работать в школах. В школы придут не только педагоги, но и врачи - акушеры-гинекологи и врачи первичной медико-санитарной помощи (семейные врачи), сейчас разрабатывается стандарт их подготовки и внедрения его в вузах. Также идет работа по созданию учебных и методических пособий по вопросам полового воспитания и планирования семьи, предусмотрены необходимые для этого средства», - говорит вице-президент Евразийской медицинской ассоциации Надежда Петухова.



Кроме того, экспертами был проведен опрос, в котором участвовали 485 женщин и 475 мужчин, всего 960 человек. По результатам исследования стало известно, что вузовская молодежь Алматы недостаточно информирована в вопросах репродуктивного здоровья и его влиянии на качество жизни. Студенческая молодежь недооценивают такие риски для репродуктивного здоровья, как наличие хронических заболеваний, риски ранней беременности и прерывания беременности, неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Также большинство респондентов-женщин, 57%, планируют создать семью в возрасте от 20 до 25 лет; у респондентов-мужчин 30% планируют создать семью в возрасте от 20 до 25 лет, 34% планируют создание семьи после 25 лет. Только небольшое количество респондентов (5% у женщин и 4% у мужчин) планируют или имеют более ранние браки в возрасте от 18 до 20 лет.