Какие международные рейсы откроются в этом году, рассказали в МИР РК

О расширении географии полётов в международном направлении рассказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, передаёт корреспондент Bnews.kz.



"В прошлом году было открыто 10 новых международных сообщений - иностранными перевозчиками по направлениям в Варшаву, Будапешт, Хельсинки, Пекин и Батуми, и казахстанскими авиакомпаниями в Сиань, Киев, Минводы, Ереван, Дели. С начала этого года открыты Атырау-Франкфурт и Рига-Алматы. В ближайшее время запланировано открытие рейсов из Астаны в Вильнюс и ряд российских городов, в том числе в Тюмень, Казань и другие", - сообщил Женис Касымбек в ходе отчётной встречи перед населением.



По словам министра, открытие новых направлений нацелено на развитие транзитного потенциала нашей страны.



"Так ежегодно рост транзитных пассажиров составляет свыше 30%. Для этого также были внедрены безвизовые режимы для транзитных пассажиров Китая и Индии на 72 часа", - отметил Касымбек.



Глава ведомства упомянул, что реализуется программа по развитию малой авиации для обеспечения доступа жителей малых городов и удаленных населенных пунктов к воздушным перевозкам.



"Запланировано строительство и реконструкция 16-и внутриобластных аэродромов местного значения. Для этих целей на базе авиакомпании "Жетысу" планируется обновление парка воздушных судов вместимостью до 19 пассажиров. Первые 2 самолёта будут получены до конца текущего года. В целях развития внутреннего туризма в прошлом году были открыты субсидируемые рейсы к зоне отдыха Алаколь (Ушарал и Урджар)", - продолжил министр.



В целом, в области гражданской авиации наблюдается стабильный рост пассажиропотока – общее число перевезенных авиапассажиров за 2017 год составило 7,4 млн. человек, что на 23% больше показателя 2016 года (6,0 млн. человек). Данный показатель является лучшим за последние 25 лет.



Положительные темпы роста по отрасли сохраняются и в текущем году. За 4 месяца 2018 года рост по перевезенным авиапассажирам составил 21% или 2,3 млн. человек (1,9 млн. чел. в 2017 году).



Ранее, министр сообщил, что в этом году впервые дорожно-транспортными работами будет охвачено свыше 4 тысяч км. автомобильных дорог республиканского значения.