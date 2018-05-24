Илон Маск создаст сайт Pravda

Американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск намерен создать интернет-ресурс для составления рейтинга "правдивости" СМИ под названием Pravda, передает РИА Новости.



"Собираюсь создать сайт, где публика сможет оценить правдивость любой статьи и отследить со временем уровень доверия каждого журналиста, редактора или публикации", - написал предприниматель, сообщив, что ресурс также будет фиксировать и разоблачать "пропагандистских ботов".



В соответствии со своим эпатажным имиджем Маск предложил назвать будущий ресурс "Правда", вместе с тем он не пояснил, почему выбрал именно русское слово.



Выдвинутая инициатива стала результатом полемики бизнесмена с подписчиками его аккаунта. Началось все с того, что в среду на своей Twitter-странице он прокомментировал публикацию одного специализированного интернет-портала о том, как нагнетание СМИ обстановки вокруг аварий с участием Tesla и производством Model 3 негативно сказывается на стоимости акций компании.



Предприниматель разместил на своей странице ссылку на статью с комментарием о необъективности и лицемерии "больших изданий" и потере ими доверия населения. Реагируя на комментарии подписчиков своего аккаунта, которые сравнили его с президентом США Дональдом Трампом, активно атакующим крупнейшие американские СМИ за негативные статьи о нем и его администрации, Маск написал: "Каждый раз, когда кто-нибудь критикует СМИ, они визжат: "Ты прямо как Трамп!". Но почему, прежде всего, вы думаете он победил на выборах? Потому что никто больше вам не верит. Вы давно потеряли доверие". Он заявил, что проблема заключается в том, что журналисты под страхом потери работы вынуждены "зарабатывать рекламные деньги" за счет своей выражаемой в "кликах" читаемости.



Развивая идею о создании сайта для рейтинга правдивости журналистов и их зданий, Маск предложил подписчикам проголосовать за или против его создания. За несколько прошедших с момента публикации часов в опросе приняли участие более 260 тысяч человек. Продолжая дискуссию, Маск написал: "Если вы являетесь представителем СМИ и не хотите, чтобы "Правда" существовала, напишите статью с просьбой к читателям голосовать против нее…".