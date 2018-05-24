Как казахстанцам зарегистрировать свои смартфоны

В 2019 году смартфоны с незарегистрированным IMEI-кодом будут блокироваться. Об этом объявил министр информации и коммуникации Даурен Абаев. В связи с этим LS подготовил информацию о том, как казахстанец сможет поставить на учет свой мобильный телефон.



Tele2 и Altel



По словам сотового оператора, в настоящий момент идет рассмотрение проекта правил регистрации абонентских устройств сотовой связи.



"В целом, предполагается, что абонентские устройства в 2018 году будут зарегистрированы в единой базе данных IMEI-кодов автоматически, с привязкой кода к ИИН, на который оформлялся номер у оператора", - заметили в компании.



Говоря о том, сможет ли казахстанец зарегистрировать у оператора телефон, приобретенный за рубежом, в организации отметили, что любое устройство, имеющее IMEI-код в любом случае возможно поставить на учет в салоне оператора связи. Также, согласно проекту правил, владелец устройства сможет как блокировать, так и разблокировать телефон. Так что, если вы не успеете поставить телефон на учет, и он перестал работать, вы сможете восстановить работу мобильника.



Kcell и Activ



Этот оператор, как и предыдущий прорабатывает техническую сторону регистрации IMEI-кодов в сети.



"Все, что пока требуется от наших абонентов – это сделать проверку корректной регистрации их номеров. Проще говоря, посмотреть, зарегистрирован ли номер, которым они пользуются, на них или нет. Это можно сделать во всех абонентских отделах нашей компании, в Kcell Store, через личный кабинет в мобильных приложениях и на наших сайтах. Этот позволит произвести автоматическую регистрацию абонентского устройства на основе данных абонентского номера. Поэтому очень важно, чтобы номер был закреплен именно за пользователем", - заметили в пресс-службе оператора.



В компании отметили, что правила регистрации абонентских устройств предусматривают возможность поставить на учет абонентские устройства даже после 1 января 2019. Но только при условии, что в единой базе данных нет такого же идентификационного кода, зарегистрированного за другим владельцем. Это значит, что поставить на учет дублированный IMEI с 1 января 2019 года будет невозможно. Если запрос в базу данных показал, что дублирования IMEI кода нет, тогда абонент сможет закрепить свое устройство и, соответственно, разблокировать его. При этом нужно будет выполнить еще одно очень важное условие: абонентский номер, который используется на этом устройстве, должен обязательно быть зарегистрирован за владельцем техники.



Beeline



В отличие от своих коллег, оператор уже разработал пути поставки на учет смартфонов. Согласно информации, размещенной на официальном ресурсе, абонентам их связи можно отправить SMS с ИИН на номер 6914; позвонить в Call-center на номер 6914; ввести ИИН при помощи USSD-команды *691#; отправить ИИН в приложении "Мой Beeline".



При этом устройство несовершеннолетнего можно будет зарегистрировать на ИИН родителя. Порядок поставки на учет гаджета будет определен правилами регистрации абонентских устройств, которые сейчас находятся на согласовании у министерства информации и коммуникации.