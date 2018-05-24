Ради чего Головкин откажется от пояса IBF

Журналист Fightnews.com и инсайдер Мигель Ангель Марвилла объяснил, почему чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF, IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин готов отказаться от пояса IBF, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.
"Головкин ради "Канело" откажется от пояса IBF. И это логично, ведь время GGG постепенно уходит. Он делает свой выбор в пользу больших боев. "Канело" позволит ему заработать большие деньги. Неважно, победит он или проиграет, это принесет большую прибыль, чем несколько защит титула с нераскрученными обязательными претендентами. Головкин не станет зацикливаться на защитах титула и их объединении. Бой с "Канело" - единственное, что волнует его", - отметил Марвилла.
В данное время Альварес отбывает шестимесячную дисквалификацию в связи с нарушением антидопинговых правил. Ее срок истекает в середине августа, а его возвращение намечено на 15 сентября. Ранее команда мексиканца заявляла, что их приоритетом на этот срок является повторный поединок с казахстанцем.
Второй бой Головкин - Альварес должен был состояться 5 мая, но был отменен как раз из-за истории с допингом. Вместо "Канело" Головкин провел защиту титула против Ванеса Мартиросяна из США, нокаутировав того во втором раунде.
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