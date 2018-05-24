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Юлия Скрипаль дала первое интервью после отравления

Просмотров:277 Опубликовано: Сегодня, 11:03
Юлия Скрипаль дала первое интервью после отравления
Кадр из видео
Отравленная в Солсбери Юлия Скрипаль записала первое публичное выступление после отравления, сообщает Vz.ru со ссылкой на Reuters.

Юлия Скрипаль заявила, что «никто не должен и не может говорить» за нее и ее отца, кроме их самих. Также она сказала, что надеется в дальнейшем вернуться на родину.

Скрипаль выразила признательность российскому посольству за предложенную помощь, но заявила, что не хочет ей воспользоваться. Она шокирована фактом использования нервно-паралитического вещества против нее и ее отца. «Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения на убийство», – сказала она.

По ее словам, «лечение было инвазивным, болезненным и глубоко угнетающим». Ее жизнь после отравления «перевернулась вверх ногами».

Юлия Скрипаль связалась с Reuters через британскую полицию и говорила «из секретного места в Лондоне», так как находится под защитой британского государства.

В видеозаявлении она сказала, что приехала в Великобританию 3 марта навестить отца, и уже очнувшись после 20-дневной комы, узнала, что была отравлена вместе с отцом. Она благодарит работников госпиталя в Солсбери и людей, оказавшим помощь на улице в день нападения. Лечение продолжается по сей день.

«Я стараюсь жить сегодняшним днем и намерена помогать моему отцу до его полного восстановления. В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну», – пишет она.

В прошлую пятницу ее отца Сергея Скрипаля выписали из больницы в Британии, куда он попал 4 марта после, как утверждает британская сторона, отравления боевым отравляющим веществом «Новичок». Юлия Скрипаль была выписана значительно раньше. Где Скрипали находятся сейчас, неизвестно.

Источник: kursiv.kz
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