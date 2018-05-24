Рост количества наркоплантаций на юге РК обеспокоил депутата

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутат Владимир Волков высказал обеспокоенность по поводу распространения индийской конопли на юге страны и роста количества наркоплантаций, передает корреспондент Zakon.kz.



«Наш депзапрос адресован министру внутренних дел РК. Поводом депутатского запроса послужила публикация в одном из официальных изданий страны о распространении так называемой индийской конопли в Кызылординской области. Как известно, климатические условия Кызылординской области благоприятны для выращивания данного сорта конопли», - сказал сенатор, оглашая депутатский запрос к министру внутренних дел РК.



Как он отметил, по информации МВД, по содержанию наркотически активного компонента индийская конопля превышает дикорастущую чуйскую в пять раз.



«Только за 2017 год по Кызылординской области было выявлено 475 наркопреступлений, что на 120 больше, чем в 2016 году. А в период с 2012 по 2017 годы в Кызылординской области количество наркоплантаций выросло до 84», - сообщил парламентарий.



По его словам, согласно статистике, количество осужденных лиц за незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотической вещество, это ст. 300 УК РК, за 2016 -2017 годы и три месяца 2018 года составило 342 человека.



«Из них по Южно-Казахстанской области - 162, по Кызылординской - 104, по Жамбылской области - 10. Распространение наркотических средств создает существенную угрозу населению и негативно влияет на демографическую ситуацию. В связи с этим просим взять под особый контроль ситуацию и дать письменный ответ о результатах рассмотрения депутатского запроса», - заключил В. Волков.