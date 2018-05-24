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Рост количества наркоплантаций на юге РК обеспокоил депутата

Просмотров:122 Опубликовано: Сегодня, 11:47
Рост количества наркоплантаций на юге РК обеспокоил депутата
Фото из открытых источников
На пленарном заседании Сената Парламента РК депутат Владимир Волков высказал обеспокоенность по поводу распространения индийской конопли на юге страны и роста количества наркоплантаций, передает корреспондент Zakon.kz.

«Наш депзапрос адресован министру внутренних дел РК. Поводом депутатского запроса послужила публикация в одном из официальных изданий страны о распространении так называемой индийской конопли в Кызылординской области. Как известно, климатические условия Кызылординской области благоприятны для выращивания данного сорта конопли», - сказал сенатор, оглашая депутатский запрос к министру внутренних дел РК.

Как он отметил, по информации МВД, по содержанию наркотически активного компонента индийская конопля превышает дикорастущую чуйскую в пять раз.

«Только за 2017 год по Кызылординской области было выявлено 475 наркопреступлений, что на 120 больше, чем в 2016 году. А в период с 2012 по 2017 годы в Кызылординской области количество наркоплантаций выросло до 84», - сообщил парламентарий.

По его словам, согласно статистике, количество осужденных лиц за незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотической вещество, это ст. 300 УК РК, за 2016 -2017 годы и три месяца 2018 года составило 342 человека.

«Из них по Южно-Казахстанской области - 162, по Кызылординской - 104, по Жамбылской области - 10. Распространение наркотических средств создает существенную угрозу населению и негативно влияет на демографическую ситуацию. В связи с этим просим взять под особый контроль ситуацию и дать письменный ответ о результатах рассмотрения депутатского запроса», - заключил В. Волков.
Источник: zakon.kz
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