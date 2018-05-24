Bloomberg: Казахстан просит апелляционный суд Англии отменить решение о заморозке $22 млрд активов Нацфонда

Власти Казахстана просят апелляционный суд Англии отменить решение, которое позволило BNY Mellon заморозить около $22 млрд активов Национального фонда РК в рамках разбирательств с молдавскими бизнесменами Анатолом и Габриэлем Стати, сообщает Bloomberg.



Как отмечается в статье издания, BNY Mellon заявляет, что активы должны быть заморожены согласно решениям Бельгийского и Голландского судов.



«Юристы Казахстана в это время говорят, что в отношении депозитов, хранящихся в английском филиале международного банка, должны действовать решения британских судов, и что британский банк не должен признавать решения иностранных судов», - отмечает Bloomberg.



Стоит отметить, замороженные активы составляют около 40% от объема Нацфонда Казахстана.



В это время в Правительстве РК и Нацбанке РК отметили, что они несут «значительные потери» из-за неспособности завершить существующие транзакции или осуществить новые.



Напомним, в декабре 2017 года Лондонский суд отклонил иск Казахстана о защите прав правительства и Нацбанка страны в рамках дела о «замораживании» BNY Mellon $22 млрд средств Нацфонда РК.



В декабре 2013 года стокгольмский арбитраж обязал Казахстан выплатить молдавским инвесторам около $500 млн. Республика в марте 2014 года обжаловала это решение в Апелляционном суде Свеаланда (Стокгольм), потребовав его отмены.



В Министерстве юстиции уверены, что доводы о фактах мошенничества не были рассмотрены по существу в апелляционном процессе, и в декабре 2016 года апелляционный суд оставил в силе решение арбитража. Казахстан обратился в Верховный суд Швеции для обжалования решения апелляционного суда.



После чего бизнесмены также инициировали процесс в Высоком суде Лондона с целью признания и исполнения решения Стокгольмского арбитража в Великобритании.



В итоге Казахстан представил выявленные доказательства в британском процессе, и суд поддержал позицию Казахстана. В июне 2017 года Высокий суд Лондона пришел к выводу, что Казахстан привел достаточно убедительные доказательства мошеннических действий бизнесменов. В настоящее время процесс рассмотрения дела в Высоком суде Лондона продолжается.



«Именно после указанного решения, и столкнувшись с трудностями по признанию арбитражного решения в Англии и США, Стати, не раскрыв информацию об английском решении, обратились в судебные органы США (штат Нью-Йорк), Швеции, Нидерландов и Люксембурга за предварительными мерами обеспечения. Данные процессы могут продлиться до двух лет или более», - отмечал ранее Минюст.



При этом обеспечительные меры, принятые судебными исполнительными органами Швеции и Нидерландов, носят предварительный характер. Казахстан заявил возражения против предварительного ареста и подал отдельные ходатайства о снятии обеспечительных мер.



По решению суда Амстердама «заморозили» активы Казахстана на сумму свыше $28 млрд, включая $22 млрд средств Национального фонда и долю казахстанского госфонда "Самрук-Казына" в голландской компании KMG Kashagan B.V., которая является акционером консорциума NCOC, разрабатывающего гигантское нефтегазовое месторождение Кашаган на Каспии.



Номинальная стоимость этой доли оценивается в $5,2 млрд. Власти Казахстана контролируют 16,9% в каспийском проекте, на KMG Kashagan B.V. приходится половина этой доли.



Напомним, строительство Боранколького ГПЗ началось в 2005 году, стоимость проекта оценивалась в $176,5 млн. Инвестором проекта выступала компания Tristan Oil, принадлежавшая А.Стати. Спустя несколько лет строительство было приостановлено. Казахстан обвиняет бизнесменов в завышении стоимости ГПЗ посредством совершения ряда сделок со связанными сторонами и предоставления подложных финансовых отчетов.