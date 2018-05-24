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Более 50 стран атакованы новым компьютерным вирусом

Просмотров:109 Опубликовано: Сегодня, 13:47
Более 50 стран атакованы новым компьютерным вирусом
Фото: Spiegel Online
Новый компьютерный вирус заразил около 500 тысяч устройств в более чем 50 странах мира, сообщает американская телекоммуникационная компания Cisco Systems, сообщает Ria.ru.

Вредоносное программное обеспечение, названное VPNFilter, поражает сетевую аппаратуру, в частности роутеры и хранилища информации. С помощью утилиты злоумышленники могут не только похищать данные о сайтах, но и выводить из строя цифровые устройства.

Эксперты компании отмечают, что VPNFilter распространяют в 54 странах.

Это не первая крупная кибератака за несколько месяцев. Так, в апреле специалисты зафиксировали массовую рассылку зараженных файлов Microsoft Word. Тогда под ударом оказались финансовые и IT-компании в США и на Ближнем Востоке.

В прошлом году по Сети прокатилась эпидемия вирусов-шифровальщиков, которые вымогали с пользователей деньги за доступ к хранящейся на ПК информации. Самыми масштабными стали атаки вредоносных утилит WannaCry и NotPetya. Ущерб от их активности превысил пять миллиардов долларов.
Источник: kazpravda.kz
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