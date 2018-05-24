Более 50 стран атакованы новым компьютерным вирусом

Новый компьютерный вирус заразил около 500 тысяч устройств в более чем 50 странах мира, сообщает американская телекоммуникационная компания Cisco Systems, сообщает Ria.ru.



Вредоносное программное обеспечение, названное VPNFilter, поражает сетевую аппаратуру, в частности роутеры и хранилища информации. С помощью утилиты злоумышленники могут не только похищать данные о сайтах, но и выводить из строя цифровые устройства.



Эксперты компании отмечают, что VPNFilter распространяют в 54 странах.



Это не первая крупная кибератака за несколько месяцев. Так, в апреле специалисты зафиксировали массовую рассылку зараженных файлов Microsoft Word. Тогда под ударом оказались финансовые и IT-компании в США и на Ближнем Востоке.



В прошлом году по Сети прокатилась эпидемия вирусов-шифровальщиков, которые вымогали с пользователей деньги за доступ к хранящейся на ПК информации. Самыми масштабными стали атаки вредоносных утилит WannaCry и NotPetya. Ущерб от их активности превысил пять миллиардов долларов.