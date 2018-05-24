Сохранность пенсионных накоплений в Казахстане гарантирует государство

Сохранность пенсионных накоплений – один из важных вопросов, который волнует всех казахстанцев. Отметим, что Казахстан является единственной страной в мире, где государство гарантирует сохранность пенсионных накоплений с учётом накопленного уровня инфляции на момент выхода на пенсию.



Как рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде, только за 2017 год казахстанским пенсионерам в качестве государственных гарантий было выплачено 12,8 млрд тенге, за 1 квартал 2018 г. – 2,2 млрд тенге. Сегодня в Едином накопительном пенсионном фонде открыты более 10 млн счетов.



Учредителем и акционером фонда является правительство РК, а управляет пенсионными активами Национальный Банк совместно с Советом по управлению Национальным Фондом. Пенсионные взносы вкладчиков инвестируются в различные финансовые инструменты на основе диверсификации, неукоснительно соблюдая баланс риск-доходность.



При этом более 40% активов размещаются в государственные ценные бумаги. Остальные – в крупные инвестиционные направления согласно инвестдекларации как в пределах страны, так и за рубежом – ценные бумаги квазигосударственных организаций, банков второго уровня, корпоративные облигации и другие финансовые инструменты.



Право на выплаты по гарантии государства вкладчики получают при наступлении пенсионного возраста. Также это право имеют инвалиды І и ІІ групп, если инвалидность установлена бессрочно, лица, выехавшие на постоянное место жительства за пределы Казахстана, иностранцы и лица без гражданства, перечислявшие обязательные и обязательные профессиональные пенсионные взносы, наследники в случае смерти лица, имеющего право на выплату по гарантии государства.



Для получения гарантированной выплаты от государства, необходимо обратиться с заявлением в Межведомственный расчетный центр социальных выплат Государственной корпорации «Правительство для граждан» по месту проживания.



Выплата государственной гарантии производится единовременным платежом за счёт средств государственного бюджета. Если уровень инвестиционного дохода превышает фактически сложившийся уровень инфляции, то вкладчику не выплачивают госгарантии.