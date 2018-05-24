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В Казахстане упростили получение водительских прав иностранцами

Просмотров:99 Опубликовано: Сегодня, 17:30
В Казахстане упростили получение водительских прав иностранцами
Фото: facebook.com/kap.mvd.rk/
В Казахстане упрощен порядок регистрации транспорта и получения водительского удостоверения для иностранцев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на страницу Комитета адмполиции МВД РК в Facebook.

В целях оптимизации регистрации транспортных средств, принадлежащих филиалам и представительствам иностранных компаний, юридическими лицами с иностранным участием, зарегистрированным в Республике Казахстан, иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также выдачи им водительских удостоверений внесены изменения и дополнения в приказ МВД от 2 декабря 2014 года № 862, которые вступают в силу 26 мая 2018 года.

Из списка документов, необходимых для регистрации транспорта и получения водительских удостоверений для данной категории участников дорожного движения, исключено направление организации по работе с дипломатическим корпусом (АО "УПДК Астана" МИД РК).

Таким образом, для получения указанных государственных услуг иностранные участники дорожного движения представляют в РЭП или спецЦОН те же документы, что и физические (юридические) лица Республики Казахстан.

В Казахстане упростили получение водительских прав иностранцами
Источник: Tengrinews.kz
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