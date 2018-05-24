Госжилье: врачей и учителей предложено приравнять к военным

АСТАНА, 24 мая — Sputnik. Разработать жилищную программу для казахстанских учителей и врачей предложили депутаты сената.



Ранее с подобным предложение выступала сенатор Дарига Назарбаева. По ее словам, учителя и врачи "несколько остались за бортом", так как не все из них могут позволить себе участие в существующих жилищных программах" и пока "ни одна ипотечная программа в полной мере не в состоянии решить их жилищную проблему".



"Необходимо рассмотреть вопрос разработки и принятия специальной жилищной программы для учителей и врачей по аналогии с программой, реализуемой Жилстройсбербанком для военнослужащих", — сказал сенатор Михаил Бортник, озвучивая в четверг депутатский запрос на премьер-министра страны.



Бортник также отметил, что сегодня в Казахстане работает 16 домостроительных комбинатов, которые были построены в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития. Государство направило на развитие сети комбинатов порядка 30 миллиардов тенге. Планировалось, что деятельность комбинатов позволит снизить себестоимость квадратного метра, сократит сроки строительства, повысит качество строящегося жилья.



"Однако на данный момент загруженность предприятий заказами составляет менее 50%, что препятствует их дальнейшему развитию. Действующим законодательством не предусмотрено каких-либо преференций для домостроительных комбинатов в части их участия в строительстве жилья по государственным программам. Это приводит к тому, что зачастую подряды строительства жилья выигрывают компании, не обладающие соответствующими техническими и технологическими ресурсами, что отражается на качестве и стоимости строящегося жилья", — продолжил сенатор.



Кроме того, отсутствуют четкие и прозрачные механизмы процедуры выделения местными исполнительными органами земельных участков по строительству жилья в рамках программы "Нурлы жер", что приводит к затягиванию сроков строительства и вызывает нарекание со стороны бизнеса.



Также имеются вопросы к местным исполнительным органам по комплексной застройке новых жилых микрорайонов, это касается несвоевременного строительства социальной инфраструктуры — детсадов, школ, больниц и так далее.



Бортник отметил, что не в должном объеме ведутся работы по обеспечению инженерными коммуникациями. Кроме того, назрела необходимость принятия дорожной карты, направленной на удешевление себестоимости жилья и принятия мер по стимулированию частного бизнеса в строительстве коммерческого арендного жилья и строительстве общежитий.