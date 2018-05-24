Уборщица накрыла камеру тряпкой и украла 1,5 миллиона тенге

Уборщица одного из экибастузских ТОО украла из сейфа менеджера компании 1,5 миллиона тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда Павлодарской области.
Женщину признали виновной в тайном хищении чужого имущества, совершенном с незаконным проникновением в хранилище, в крупном размере. Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с установлением пробационного контроля.
"Как установлено материалами дела, 07 января 2018 года подсудимая Б., работая уборщицей в ТОО, предварительно накрыв тряпкой объектив камеры видеонаблюдения, установленной в кабинете менеджера, открыла сейф запасным ключом, похитила оттуда денежные средства в сумме 1,5 миллиона тенге", - сообщает пресс-служба суда.
Подсудимая на судебном заседании вину признала полностью, в содеянном раскаялась. Приговор вступил в законную силу.
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