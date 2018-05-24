Назван напиток, который вредит печени сильнее водки

Энергетические напитки, содержащие большое количество кофеина, наносят самый существенный вред организму человека. Они способны повышать работоспособность, но лишь на короткое время. Об этом заявил кандидат медицинских наук Анатолий Печинка, сообщает "МедикФорум".
"Такие напитки вызывают истощение энергетических запасов в клетках органов и тканей, раздражают органы пищеварения, выжимают из организма всю возможную энергию. Энергетические напитки оказывают более агрессивное влияние на внутренние органы, чем крепкая водка", - сказал врач.
По словам специалиста, любителям энергетиков грозит развитие серьезных заболеваний пищеварительной системы, сердца. Кроме того, эти напитки негативно воздействуют на психическое здоровье.
Однако главный урон от их употребления напитков несет печень. "В слабоалкогольных напитках содержится большое количество сахара, присутствуют ароматизаторы, пищевые синтетические красители, стабилизаторы вкуса, нередко там можно обнаружить еще и суррогаты алкоголя. Подобная гремучая смесь медленно, но уверенно отравляет печень, которая вынуждена расщеплять алкоголь и выводить его из организма", - подчеркнул врач.
Отметим, что в правительстве Казахстана уже прорабатывается запрет на продажу и потребление энергетиков лицами, не достигшими 21 года.
Ранее запретить продажу энергетических напитков детям до 16 лет призвал правительство Великобритании знаменитый британский шеф-повар и телеведущий Джейми Оливер. "Эти напитки превращают наших детей в наркоманов", - заявил он.
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