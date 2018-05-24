Что дадут автомобилистам Казахстана новые поправки от МВД

В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан приняли ряд поправок, которые позволяют сократить процедуру перерегистрации автомобилей и предоставляют право выбора госномерного знака из имеющихся в наличии. К чему приведут эти нововведения и насколько это в целом сделает жизнь водителей удобнее и демократичнее, редакции Today.kz рассказали эксперты.



Будет меньше бюрократии



Председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков новым поправкам рад. По его мнению, нововведения значительно упростят жизнь казахстанских автолюбителей, при этом никак не влияя на дорожную безопасность.



"В новых правилах убрали такой пункт, как сверка номеров на механизмах автомобиля с учетными данными. Раньше из-за этого пункта водителям приходилось часами стоять в очередях автоЦОНов, при том, что сама процедура сверки занимала три-пять минут. На безопасность на дорогах это никак не повлияет. Что касается раскрываемости преступлений, типа угона автомобилей или кражи отдельных деталей, то, по словам дорожной полиции, процент перебитых номеров крайне мал: как правило, криминальные машины перегоняются в другие страны", – пояснил Эдоков.



Упразднение этого пункта – большая экономия для бюджета страны



"Для этой процедуры нужно было содержать работников, платить зарплату, обеспечивать им боксы – это все затратно. При этом первичную сверку номеров никто не отменял, и все несовпадения по номерам на механизмах будут выявляться на этапе первичной регистрации", –отметил эксперт.



Хотите "красивые" номера – платите деньги



"То, что автомобилисты смогут самостоятельно выбирать номерные знаки для автомобиля – это приятный бонус. Скорее всего, это можно будет сделать онлайн, не выходя из дома. При этом государство не отказывается от продажи так называемых VIP-номеров", – сказал глава Независимого автомобильного союза.



Эдуард Эдоков считает, что необходимо процедуру продажи "красивых" номеров сделать, например, в виде аукциона.



"Если человек захочет себе такой госномер, то пусть платит больше денег, ярмарка тщеславия должна приносить прибыль. То же касаемо и изготовления дубликатов в более короткое время – чем меньше времени и движения, тем лучше", – добавил эксперт.



Кроме того, он считает, что проходить медосмотр при продлении водительского удостоверения было ненужной формальностью, на которую люди зря тратили время и деньги.



"С одной стороны, состояние здоровья автомобилиста нужно проверять, но на практике его никто не проверяет. Заболевания психического характера при медосмотре не выявятся. При получении прав водители должны принести справки от нарколога, психолога, чтобы доказать, что все с ним в порядке. Но на деле никто не проверяет здоровье человека, люди просто платят деньги и получают эту справку. А ведь можно просто создать базу, и при смене прав полицейский бы видел, состоит ли человек на учете или нет", – сказал Эдоков.



Он отметил, что можно было бы еще более значительнее упростить жизнь автомобилистов, как, например, в Испании.



"Я покупал машину в Испании, и там прямо в автосалоне после покупки сотрудники оформляют документ, похожий на наш техпаспорт, номера, регистрируют автомобиль самостоятельно. Получается, автомобилист не делает никаких лишних движений. Я думаю, что в Казахстане такую практику можно было бы применить", – поделился эксперт.



Поправки уменьшат коррупцию



При этом казахстанский юрист Джохар Утебеков назвал поправки МВД для автомобилистов хорошими и либеральными, но считает, что государство могло бы создать для водителей еще больше удобств.



"Ко мне часто обращаются люди, которые мучаются с непонятными штрафами. У людей всплывают совершенно безумные, многолетней давности штрафы, и их невозможно удалить из базы. Полиция может синхронизировать свои базы с базами банков и навести в этой системе порядок", – подчеркнул Утебеков.



Кроме этого, он считает, что можно убрать медосмотр водителей в принципе.



Я не вижу ничего смертельного в том, чтобы полностью исключить медкомиссию не только при повторном получении прав, но и при первичном



Ну или как минимум сократить до окулиста и нарколога, потому что медкомиссия в том виде, в каком она сейчас есть, выглядит бессмысленной. Врачей необходимо сокращать однозначно, я с трудом представляю, что нервное или психическое заболевание у человека выявят во время таких медосмотров. Для этого нужно тратить кучу времени и досконально проверять каждого водителя", – добавил Утебеков.



Ранее юрист предложил отказаться от водительских прав. Он считает, что это позволило бы правоохранительным органам лучше выявлять нерадивых водителей, лишенных прав и ездящих по поддельному документу.



Напомним, в Казахстане с 26 мая вступают в силу изменения и дополнения в правилах регистрации и учета автомобилей. В частности, водители смогут сэкономить время и деньги при сверке номеров, при прохождении медосмотра, а также смогут выбирать себе номера самостоятельно и дожидаться их дубликатов в короткие сроки.