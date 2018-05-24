Казахстанцы смогут получить ссуды на жилье от работодателей

АСТАНА, 24 мая — Sputnik. Государство разработает для работодателей механизм выдачи ссуды работникам, желающим оформить ипотеку.



Как уточнил вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана Каирбек Ускенбаев, механизм получения ссуды от работодателя разработают после утверждения Кабмином программы "7-20-25".



"Сейчас мы ввели изменения в программу, если она будет принята правительством, мы даем разрешение государственным и негосударственным предприятиям, чтобы они имели возможность оказывать помощь в виде жилищных беспроцентных ссуд своим сотрудникам на первоначальный взнос по ипотеке", — сказал в кулуарах мажилиса Sputnik Казахстан вице-министр.



Ускенбаев уточнил, что размер выплат будет зависеть от возможностей предприятия и от ценности конкретного сотрудника и будет варьироваться от пяти до 20 процентов.



Кроме этого, разработчики жилищной программы намерены установить право местных исполнительных органов приобретать у частных застройщиков построенное жилье, тем самым расширяя рынок сбыта, при условии совпадения цены со стоимостью, заявленной в госпрограмме.