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Турецкая валюта рухнула. Как это отразится на Казахстане

Просмотров:68 Опубликовано: Сегодня, 05:41
Турецкая валюта рухнула. Как это отразится на Казахстане
© Haber Günce
В четверг, 24 мая, национальная валюта Турции побила исторический рекорд, достигнув 4,93 лиры за доллар. Какие последствия это несет для Казахстана, попытался разобраться телеканал КТК.

Турецкая лира только за последний месяц обесценилась по отношению к доллару и евро на 15 процентов. Люди в панике, в обменных пунктах огромные очереди, а предприниматели подсчитывают убытки.

Свое стремительное падение турецкая лира начала в "черный понедельник". Девальвацию спровоцировала риторика президента страны Реджепа Эрдогана и недоверие иностранных инвесторов к проводимой им политике. Международные инвесторы выводят свои активы с турецкого рынка. Усугубляет ситуацию и растущий внешний долг.

Ситуацией обеспокоены и казахстанцы. Многих интересует, подорожают ли турецкие товары и отдых на турецких берегах.

Как считают казахстанские эксперты, падение лиры вряд ли сильно отразится на наших гражданах. По мнению аналитиков, обесценивая свою валюту, правительство Турции хочет не загубить, а спасти турецкий бизнес.

"Это в основном текстиль, а текстиль у нас взаимозаменяемый. Мы можем пользоваться более дешевым, но, конечно, качество ниже - китайским ширпотребом. Или кто платежеспособен, он перейдет на итальянское, которое гораздо выше по своему качеству. И что касается продовольствия, у нас уже второй год с Узбекистаном налаживается внешнеторговые отношения. Они нам поставляют гораздо больше овощей, фруктов. И здесь мы не думаем, что турецкое продовольствие более конкурентоспособное, чем узбекское или китайское", - говорит экономист Жангельды Шимшиков.

При этом колебания лиры, ну никак, не могут испортить отпуск, купленный за доллары и евро.

"Сейчас уже хорошая глубина продаж. В январе, феврале, марте было раннее бронирование на август, июль, поэтому места уже забронированы и путевки уже оплачены. То есть контрактные отношения между туроператорами, в которых на данный момент речи не идет, что будут какое-то повышение или снижение цен, то есть колебания. То есть все оплачено - все едут", - заявила руководитель Ассоциации туристических агентств Казахстана Асель Нуркебаева.
Источник: Tengrinews.kz
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