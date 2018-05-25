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США выдвинули обвинения по делу о газопроводе из Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 06:56
США выдвинули обвинения по делу о газопроводе из Казахстана
Здание министерства юстиции США. © Huffington Post
Министерство юстиции США предъявило гражданину России обвинения в отмывании денег, связанные со строительством газопровода из Казахстана в Китай, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, 50-летний Виталий Лешков (Vitaly Leshkov) участвовал в преступной схеме по отмыванию коррупционных выплат иностранным чиновникам, которые совершались в пользу филиала Rolls-Royce в штате Огайо с целью обеспечить участие компании в контрактах на поставку оборудования.

В рамках данного дела обвинения в отмывании денег, помимо россиянина, предъявлены гражданину Армении Азату Мартиросяну (Azat Martirossian) и гражданину Греции Петросу Контогурису (Petros Contoguris).

Отмечается, что все три обвиняемых проживают за пределами Соединенных Штатов.

Отметим, что имя Виталия Лешкова фигурировало в списке владельцев офшоров со всего мира, опубликованного международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) в 2013 году. Причем в списке Лешков значился, как казахстанец.
Источник: Tengrinews.kz
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