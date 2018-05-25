Когда уйдем со школьного двора: 25 мая звучит последний для выпускников звонок

25 мая в Казахстане для всех выпускников звучит последний школьный звонок. Это особенный день, прощание с детством, с любимыми учителями, со школой и одноклассниками, передает Today.kz.



Не менее волнительным этот день является и для учителей, ведь они отпускают в свободный полет тех, в кого вложили душу, к кому успели по-настоящему привязаться за прошедшие годы.



Поэтому на этом празднике так много слез радости и грусти, слов благодарности и поздравлений, обещаний помнить друг друга и радости, смешанной со страхом вступления в новую, манящую, взрослую жизнь.

Порядка 146 тысяч юных казахстанцев навсегда покидают стены ставших им родными школ.



В этом году ЕНТ будет проходить в 15-й раз. До 2017-го единое национальное тестирование выполняло три функции: выпускной экзамен, как итог 11 летнего обучения в школе, вступительный экзамен в вуз и механизм присуждения государственных образовательных грантов. Теперь итоговая аттестация или выпускной экзамен проводится в школах, а ЕНТ стало вступительным экзаменом в вузы и присуждения образовательных грантов.



Итоговая аттестация, иными словами выпускной экзамен в школах, будет проводиться с 29 мая по 9 июня, ЕНТ – с 20 июня по 1 июля в 167 пунктах. Максимальный балл – 140, проходной – 50, для поступления в национальные вузы необходимо набрать 65 баллов.